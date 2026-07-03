Miroşnik: Kiev ve Brüksel, Ukrayna ordusunun sahadaki kayıplarını kabul etmek istemiyor
11:51 03.07.2026 (güncellendi: 12:21 03.07.2026)
© Sputnik / Maksim BlinovRusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik
© Sputnik / Maksim Blinov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna'nın cephede büyük kayıplar verdiğini, ancak bu durumun Kiev ve Brüksel tarafından kabul edilmek istenmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, bugün düzenlediği basın brifingi sırasında, Kiev rejimi ve Brüksel’deki hamilerinin özel askeri harekat bölgesindeki gerçek durumu gizlediğini şu ifadelerle anlattı:
“Kiev'in savaş meydanında verdiği kayıplar muazzam boyutta. Son bir yıl içinde Rusya, Ukrayna'ya 20 bin 354 cenaze teslim etti. Buna karşılık Ukrayna, Rus tarafına hayatını kaybeden 627 Rus askerinin naaşını iade etti. Savaş alanındaki hayatını kaybedenlerin gerçek oranı işte bu. Kiev'de ve Brüksel bunu konuşmak istemiyor.”
Rus diplomat, paylaştığı bu verilerin, Ukrayna'nın uğradığı büyük kayıpların asılsız olmayan, somut kanıtları olduğunu kaydetti.
‘Batı, Kiev'in suçlardan sorumlu tutulmasını engellemeye çalışıyor’
Büyükelçi Miroşnik, Batılı ülkelerin Kiev yönetiminin işlediği suçlardan dolayı adalete hesap vermesiniönlemek için her yola başvurduğunu söyledi.
Miroşnik, "Batılı yetkililerin bugün işlediği temel suçlardan biri, gerçeklerin üzerini örtmek ve Kiev rejiminin işlediği suçlardan ötürü sorumluluktan kaçmasını her şekilde sağlamaya çalışmak" diyerek şunu ekledi:
"Bir teröristi, suçunun meşrulaştırılması veya durumunun anlaşılmaya çalışılıp affedilmesi kadar hiçbir şey yeni eylemleri için cesaretlendiremez."
‘2022'den bu yana Ukrayna ordusu yüzünden 8 binden fazla sivil hayatını kaybetti’
Miroşnik, Ukrayna ordusunun eylemlerinin yol açtığı sivil can kayıplarına ilişkin bilgileri de paylaştı:
"Şubat 2022'den 30 Haziran 2026'ya kadar olan süreçte etkilenenlerin sayısı 30 bin 913 kişiye ulaştı. Bunlardan yaklaşık 8 bin 434'ü hayatını kaybetti.”
Rus yetkilinin bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer önemli açıklamalar:
2026 Nisan-Haziran döneminde, Kiev'in Rus sivil halkına yönelik savaş suçlarında ciddi bir tırmanış yaşandı.
İngiltere ve AB ülkeleri, Kiev'deki suç şebekesine kaynak aktararak Rus sivillerin katledilmesini finanse ediyor.
Batı, Kiev'e 6 ila 8 kat daha fazla kamikaze İHA tedarik etmeye başladı. Bu durum sivil nüfusa yönelik terör saldırılarında ciddi bir artışa yol açtı.
Kiev, mayınlar ve İHA kullanarak yerleşim yerlerini uzaktan abluka altına alıyor.
Nisan-Temmuz ayları arasında Ukrayna ordusu, 42 Rus bölgesindeki hedeflere yönelik terör saldırıları düzenledi.
Batı, Kiev rejiminin terörünü aklamak amacıyla bir algı operasyonu yürütüyor.