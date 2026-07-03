https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/mirosnik-kiev-ve-bruksel-ukrayna-ordusunun-sahadaki-kayiplarini-kabul-etmek-istemiyor-1106970753.html

Miroşnik: Kiev ve Brüksel, Ukrayna ordusunun sahadaki kayıplarını kabul etmek istemiyor

Miroşnik: Kiev ve Brüksel, Ukrayna ordusunun sahadaki kayıplarını kabul etmek istemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna'nın cephede büyük kayıplar verdiğini, ancak bu durumun Kiev ve Brüksel tarafından... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T11:51+0300

2026-07-03T11:51+0300

2026-07-03T12:21+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, bugün düzenlediği basın brifingi sırasında, Kiev rejimi ve Brüksel’deki hamilerinin özel askeri harekat bölgesindeki gerçek durumu gizlediğini şu ifadelerle anlattı:Rus diplomat, paylaştığı bu verilerin, Ukrayna'nın uğradığı büyük kayıpların asılsız olmayan, somut kanıtları olduğunu kaydetti.‘Batı, Kiev'in suçlardan sorumlu tutulmasını engellemeye çalışıyor’Büyükelçi Miroşnik, Batılı ülkelerin Kiev yönetiminin işlediği suçlardan dolayı adalete hesap vermesiniönlemek için her yola başvurduğunu söyledi.Miroşnik, "Batılı yetkililerin bugün işlediği temel suçlardan biri, gerçeklerin üzerini örtmek ve Kiev rejiminin işlediği suçlardan ötürü sorumluluktan kaçmasını her şekilde sağlamaya çalışmak" diyerek şunu ekledi:‘2022'den bu yana Ukrayna ordusu yüzünden 8 binden fazla sivil hayatını kaybetti’Miroşnik, Ukrayna ordusunun eylemlerinin yol açtığı sivil can kayıplarına ilişkin bilgileri de paylaştı:Rus yetkilinin bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer önemli açıklamalar:

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rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, batı, kiev, brüksel, avrupa birliği, savaş suçu