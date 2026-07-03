https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/pezeskiyandan-rusyaya-tesekkur-stratejik-isbirligi-hizlanmali-1106990445.html

Pezeşkiyan'dan Rusya'ya teşekkür: Stratejik işbirliği hızlanmalı

Pezeşkiyan'dan Rusya'ya teşekkür: Stratejik işbirliği hızlanmalı

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ile Tahran'da yaptığı görüşmede Moskova'nın İran'a verdiği... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T21:30+0300

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dünya

dmitriy medvedev

mesud pezeşkiyan

i̇ran

rusya

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in Hamaney’in cenazesine katılımından sonra Medvedev ile Tahran'da bir araya geldi.İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, görüşmede Rus hükümeti ile Rus halkının İran'a verdiği destek ve taziye mesajları için teşekkür etti.Açıklamada, Pezeşkiyan'ın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı, özellikle ekonomik, lojistik ve bölgesel alanlarda stratejik iş birliğinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tahranda-hamaneye-milyonlarin-vedasi-liderler-cenaze-toreninin-basladii-iranda-1106981091.html

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dmitriy medvedev, mesud pezeşkiyan, i̇ran, rusya