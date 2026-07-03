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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/pezeskiyandan-rusyaya-tesekkur-stratejik-isbirligi-hizlanmali-1106990445.html
Pezeşkiyan'dan Rusya'ya teşekkür: Stratejik işbirliği hızlanmalı
Pezeşkiyan'dan Rusya'ya teşekkür: Stratejik işbirliği hızlanmalı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ile Tahran'da yaptığı görüşmede Moskova'nın İran'a verdiği... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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mesud pezeşkiyan
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in Hamaney’in cenazesine katılımından sonra Medvedev ile Tahran'da bir araya geldi.İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, görüşmede Rus hükümeti ile Rus halkının İran'a verdiği destek ve taziye mesajları için teşekkür etti.Açıklamada, Pezeşkiyan'ın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı, özellikle ekonomik, lojistik ve bölgesel alanlarda stratejik iş birliğinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tahranda-hamaneye-milyonlarin-vedasi-liderler-cenaze-toreninin-basladii-iranda-1106981091.html
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dmitriy medvedev, mesud pezeşkiyan, i̇ran, rusya
dmitriy medvedev, mesud pezeşkiyan, i̇ran, rusya

Pezeşkiyan'dan Rusya'ya teşekkür: Stratejik işbirliği hızlanmalı

21:30 03.07.2026
© Fotoğraf : © Sputnik / POOLMedvedev, İran'daki cenaze törenine katıldı
Medvedev, İran'daki cenaze törenine katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Fotoğraf : © Sputnik / POOL
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ile Tahran'da yaptığı görüşmede Moskova'nın İran'a verdiği destek için teşekkür etti. Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin özellikle ekonomi, lojistik ve bölgesel alanlarda hızlandırılması çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in Hamaney’in cenazesine katılımından sonra Medvedev ile Tahran'da bir araya geldi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, görüşmede Rus hükümeti ile Rus halkının İran'a verdiği destek ve taziye mesajları için teşekkür etti.
Açıklamada, Pezeşkiyan'ın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı, özellikle ekonomik, lojistik ve bölgesel alanlarda stratejik iş birliğinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti" ifadelerine yer verildi.
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