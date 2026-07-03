https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/pakistanda-yolcu-otobusu-ucuruma-yuvarlandi-40-kisi-hayatini-kaybetti-1106967373.html
Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 40 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 40 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T10:25+0300
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2026-07-03T10:25+0300
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Dawn gazetesinin haberine göre otobüs, Belucistan'ın Şerani bölgesinden ayrıldıktan sonra Hayber-Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken uçuruma devrildi.Bölge yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.Yetkililer, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/monakodaki-bombali-saldirida-sir-perdesi-aralaniyor-bas-supheli-almanyada-yasayan-bir-ukraynali-1106964175.html
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pakistan, hayber-pahtunhva
pakistan, hayber-pahtunhva
Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 40 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre otobüs, Belucistan'ın Şerani bölgesinden ayrıldıktan sonra Hayber-Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken uçuruma devrildi.
Bölge yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağını bildirdi.