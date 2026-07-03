https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/pakistan-basbakani-sahbaz-serif-turkiyeye-geliyor-1106987986.html
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geliyor
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T19:10+0300
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2026-07-03T19:35+0300
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
pakistan
nato
nato üyeliği
nato liderler zirvesi
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.Liderlerin, ticaret ve yatırım başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları değerlendirmesi, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.Ziyaret programı kapsamında Türkiye ve Pakistan iş dünyasının bir araya geleceği bir İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/erdogan-ve-meloni-telefonla-gorustu-bolgesel-konular-ele-alindi-1106987557.html
türki̇ye
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türkiye, ortadoğu, pakistan, nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi
türkiye, ortadoğu, pakistan, nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geliyor
19:10 03.07.2026 (güncellendi: 19:35 03.07.2026)
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
Liderlerin, ticaret ve yatırım başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları değerlendirmesi, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Ziyaret programı kapsamında Türkiye ve Pakistan iş dünyasının bir araya geleceği bir İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.