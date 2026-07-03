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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geliyor
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geliyor
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.Liderlerin, ticaret ve yatırım başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları değerlendirmesi, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.Ziyaret programı kapsamında Türkiye ve Pakistan iş dünyasının bir araya geleceği bir İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/erdogan-ve-meloni-telefonla-gorustu-bolgesel-konular-ele-alindi-1106987557.html
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türkiye, ortadoğu, pakistan, nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi
türkiye, ortadoğu, pakistan, nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geliyor

19:10 03.07.2026 (güncellendi: 19:35 03.07.2026)
© Fotoğraf : AK Parti XCumhurbaşkanı Erdoğan ve Şahbaz Şerif
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Fotoğraf : AK Parti X
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
Liderlerin, ticaret ve yatırım başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları değerlendirmesi, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Ziyaret programı kapsamında Türkiye ve Pakistan iş dünyasının bir araya geleceği bir İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
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Erdoğan ve Meloni telefonla görüştü: Bölgesel konular ele alındı
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