https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/pakistan-basbakani-sahbaz-serif-turkiyeye-geliyor-1106987986.html

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geliyor

Sputnik Türkiye

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T19:10+0300

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.Liderlerin, ticaret ve yatırım başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları değerlendirmesi, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.Ziyaret programı kapsamında Türkiye ve Pakistan iş dünyasının bir araya geleceği bir İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/erdogan-ve-meloni-telefonla-gorustu-bolgesel-konular-ele-alindi-1106987557.html

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