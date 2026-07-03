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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/erdogan-ve-meloni-telefonla-gorustu-bolgesel-konular-ele-alindi-1106987557.html
Erdoğan ve Meloni telefonla görüştü: Bölgesel konular ele alındı
Erdoğan ve Meloni telefonla görüştü: Bölgesel konular ele alındı
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Erdoğan ve Meloni telefonla görüştü: Bölgesel konular ele alındı
2026-07-03T18:58+0300
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dünya
i̇letişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan
giorgia meloni
haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşme şu şekilde duyuruldu:
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i̇letişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, giorgia meloni, haberler
i̇letişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, giorgia meloni, haberler

Erdoğan ve Meloni telefonla görüştü: Bölgesel konular ele alındı

18:58 03.07.2026 (güncellendi: 19:33 03.07.2026)
© TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşme şu şekilde duyuruldu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediğimizi belirtti.

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