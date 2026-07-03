https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/nato-zirvesi-nedeniyle-esenboga-havalimaninda-hava-trafigine-gecici-kisitlama-1106983483.html

NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama

NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama

Sputnik Türkiye

NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belirli saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. DHMİ, kısıtlamanın 7 Temmuz Salı günü... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T16:38+0300

2026-07-03T16:38+0300

2026-07-03T16:38+0300

türki̇ye

nato

devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇)

esenboğa havalimanı

notam

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102133398_0:0:752:423_1920x0_80_0_0_a4de1a61ea81b736ba3c7f0417284ab0.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçici hava trafiği kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.DHMİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin yayımlanan NOTAM (havacılara bildiri) kapsamında uygulanacak tarih ve saatler paylaşıldı.Kısıtlama hangi gün ve saatlerde uygulanacak?Açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda;Resmi heyetleri taşıyan uçaklar muaf tutulacakDHMİ, yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının söz konusu uygulamadan muaf olacağını bildirdi.Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına "STS/ATFMX" ibaresini işlemeleri zorunlu olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/cumhurbaskani-erdogan-tabiat-nankorluk-edeni-affetmez-1106981548.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), esenboğa havalimanı, notam, ankara