https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/nato-zirvesi-nedeniyle-esenboga-havalimaninda-hava-trafigine-gecici-kisitlama-1106983483.html
NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama
Sputnik Türkiye
NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belirli saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. DHMİ, kısıtlamanın 7 Temmuz Salı günü... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T16:38+0300
2026-07-03T16:38+0300
2026-07-03T16:38+0300
türki̇ye
nato
devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇)
esenboğa havalimanı
notam
ankara
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçici hava trafiği kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.DHMİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin yayımlanan NOTAM (havacılara bildiri) kapsamında uygulanacak tarih ve saatler paylaşıldı.Kısıtlama hangi gün ve saatlerde uygulanacak?Açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda;Resmi heyetleri taşıyan uçaklar muaf tutulacakDHMİ, yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının söz konusu uygulamadan muaf olacağını bildirdi.Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına "STS/ATFMX" ibaresini işlemeleri zorunlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/cumhurbaskani-erdogan-tabiat-nankorluk-edeni-affetmez-1106981548.html
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nato, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), esenboğa havalimanı, notam, ankara
nato, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), esenboğa havalimanı, notam, ankara
NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama
NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belirli saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. DHMİ, kısıtlamanın 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00, 8 Temmuz Çarşamba günü ise 14.00-21.00 saatleri arasında geçerli olacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçici hava trafiği kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
DHMİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin yayımlanan NOTAM (havacılara bildiri) kapsamında uygulanacak tarih ve saatler paylaşıldı.
Kısıtlama hangi gün ve saatlerde uygulanacak?
Açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda;
7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatleri arasında hava trafiğine geçici kısıtlama
getirilecek.
Resmi heyetleri taşıyan uçaklar muaf tutulacak
DHMİ, yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının söz konusu uygulamadan muaf olacağını bildirdi.
Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına "STS/ATFMX" ibaresini işlemeleri zorunlu olacak.