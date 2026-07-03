Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvancılıkta kredi limitlerini yükseltiyoruz

Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz

Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz