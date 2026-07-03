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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvancılıkta kredi limitlerini yükseltiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvancılıkta kredi limitlerini yükseltiyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabiatın nankörlük edeni unutmayacağını belirterek, "Küresel düzeydeki iklim krizi modern insanlığın nankörlüğü sonucu... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tarım, ak parti, ekosistem
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tarım, ak parti, ekosistem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvancılıkta kredi limitlerini yükseltiyoruz

15:57 03.07.2026 (güncellendi: 16:23 03.07.2026)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabiatın nankörlük edeni unutmayacağını belirterek, "Küresel düzeydeki iklim krizi modern insanlığın nankörlüğü sonucu oldu. Su ve toprağın kirletilmesinin bedelini ödüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu:
Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz
Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz
Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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Türkiye'nin tarım sektöründe önde gelen şirketleri arasındaydı: Köklü firma iflas etti
22 Haziran , 14:00
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