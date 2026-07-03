https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/cumhurbaskani-erdogan-tabiat-nankorluk-edeni-affetmez-1106981548.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvancılıkta kredi limitlerini yükseltiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvancılıkta kredi limitlerini yükseltiyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabiatın nankörlük edeni unutmayacağını belirterek, "Küresel düzeydeki iklim krizi modern insanlığın nankörlüğü sonucu... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T15:57+0300
2026-07-03T15:57+0300
2026-07-03T16:23+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
tarım
ak parti
ekosistem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turkiyenin-tarim-sektorunde-onde-gelen-sirketleri-arasindaydi-koklu-firma-iflas-etti-1106693929.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tarım, ak parti, ekosistem
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tarım, ak parti, ekosistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvancılıkta kredi limitlerini yükseltiyoruz
15:57 03.07.2026 (güncellendi: 16:23 03.07.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabiatın nankörlük edeni unutmayacağını belirterek, "Küresel düzeydeki iklim krizi modern insanlığın nankörlüğü sonucu oldu. Su ve toprağın kirletilmesinin bedelini ödüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu:
Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz
Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz
Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz