https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/merzden-trumpin-elestirisine-yanit-saklayacak-bir-seyimiz-yok-ankarada-da-soyleyecegim-1106985490.html

Merz'den, Trump'ın eleştirisine yanıt: Saklayacak bir şeyimiz yok, Ankara'da da söyleyeceğim

Merz'den, Trump'ın eleştirisine yanıt: Saklayacak bir şeyimiz yok, Ankara'da da söyleyeceğim

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Merz,Trump'ın NATO'daki yükün orantısız olduğuna ilişkin eleştirisine, ülkesinin 4 yılda savunma bütçesini ikiye katlayarak savunma... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T17:48+0300

2026-07-03T17:48+0300

2026-07-03T17:48+0300

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Friedrich Merz, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevics ve Estonya Başbakanı Kristen Michal ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Merz, ülkesinin savunma yatırımlarını artırmak ve Lahey’de düzenlenen NATO 2025 Zirvesi'nde kararlaştırılan hedeflere ulaşmak için önemli adımlar attığını söyleyerek, şöyle konuştu:‘Ankara’da da dile getireceğim’Alman Başbakan, Avrupa içindeki sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:Bu rakamları inceleyen herkesin bunu kabul etmesi gerektiğini ifade eden Merz, "Ben de bu rakamları abartmadan önümüzdeki hafta Ankara’da bir araya geldiğimizde dile getireceğim" dedi.Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaşarak, "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/nato-zirvesi-nedeniyle-esenboga-havalimaninda-hava-trafigine-gecici-kisitlama-1106983483.html

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