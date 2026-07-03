https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/merzden-trumpin-elestirisine-yanit-saklayacak-bir-seyimiz-yok-ankarada-da-soyleyecegim-1106985490.html
Merz'den, Trump'ın eleştirisine yanıt: Saklayacak bir şeyimiz yok, Ankara'da da söyleyeceğim
Merz'den, Trump'ın eleştirisine yanıt: Saklayacak bir şeyimiz yok, Ankara'da da söyleyeceğim
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz,Trump'ın NATO'daki yükün orantısız olduğuna ilişkin eleştirisine, ülkesinin 4 yılda savunma bütçesini ikiye katlayarak savunma... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T17:48+0300
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Friedrich Merz, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevics ve Estonya Başbakanı Kristen Michal ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Merz, ülkesinin savunma yatırımlarını artırmak ve Lahey’de düzenlenen NATO 2025 Zirvesi'nde kararlaştırılan hedeflere ulaşmak için önemli adımlar attığını söyleyerek, şöyle konuştu:‘Ankara’da da dile getireceğim’Alman Başbakan, Avrupa içindeki sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:Bu rakamları inceleyen herkesin bunu kabul etmesi gerektiğini ifade eden Merz, "Ben de bu rakamları abartmadan önümüzdeki hafta Ankara’da bir araya geldiğimizde dile getireceğim" dedi.Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaşarak, "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/nato-zirvesi-nedeniyle-esenboga-havalimaninda-hava-trafigine-gecici-kisitlama-1106983483.html
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Merz'den, Trump'ın eleştirisine yanıt: Saklayacak bir şeyimiz yok, Ankara'da da söyleyeceğim
Almanya Başbakanı Merz,Trump'ın NATO'daki yükün orantısız olduğuna ilişkin eleştirisine, ülkesinin 4 yılda savunma bütçesini ikiye katlayarak savunma kapasitelerini güçlendirmek adına en büyük çabayı gösterdiği yanıtını verdi. Kendi rakamlarını Ankara’da söyleyeceğini belirtti.
Friedrich Merz, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevics ve Estonya Başbakanı Kristen Michal ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Merz, ülkesinin savunma yatırımlarını artırmak ve Lahey’de düzenlenen NATO 2025 Zirvesi'nde kararlaştırılan hedeflere ulaşmak için önemli adımlar attığını söyleyerek, şöyle konuştu:
Almanya, dört yıl içinde savunma bütçesini ikiye katlıyor. Bu, savunma kapasitemizi güçlendirmek için şimdiye kadar yaptığımız en büyük çaba. Bu bakımdan saklayacak hiçbir şeyimiz yok.
‘Ankara’da da dile getireceğim’
Alman Başbakan, Avrupa içindeki sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:
Bugün bu üç meslektaşımı Berlin’e davet etmiş olmam, geçen hafta da E5 formatındaki dört meslektaşımı Berlin’e davet etmiş olmam Avrupa tarafında birbirimizle sıkı bir şekilde koordinasyon içinde olduğumuzu ve NATO’nun savunmasına, özellikle de Avrupa'nın savunmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğumuzu göstermektedir.
Bu rakamları inceleyen herkesin bunu kabul etmesi gerektiğini ifade eden Merz, "Ben de bu rakamları abartmadan önümüzdeki hafta Ankara’da bir araya geldiğimizde dile getireceğim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaşarak, "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler" ifadelerini kullanmıştı.