https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/memur-ve-memur-emeklisi-maas-zammi-ne-kadar-oldu-zam-orani-aciklandi-1106966623.html

Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Zam oranı açıklandı

Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Zam oranı açıklandı

Sputnik Türkiye

memur maaş zammı, memur emeklisi maaş zammı, memur zammı, memur maaşları, memur maaşı, memur emeklisi maaşı, memur maaş zammı 2026, temmuz memur zammı, temmuz 2026 memur zammı, haziran enflasyonu, haziran enflasyon verisi

2026-07-03T10:14+0300

2026-07-03T10:14+0300

2026-07-03T10:14+0300

ekonomi̇

memur

memur zammı

memur maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle birlikte, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş zammı da kesinleşti.Memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 zamAçıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri, Temmuz-Aralık 2026 dönemi için yüzde 13,52 oranında maaş zammı almaya hak kazandı.Maaş artışı, toplu sözleşme hükümleri ile oluşan enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı.Enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandıHaziran ayı enflasyon verisi sonrasında oluşan hesaplamaya göre, memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı yüzde 6,09 oldu.Böylece toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesi sonucu uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tuik-haziran-enflasyonunu-acikladi-memur-ve-emekli-zammi-netlesti-1106965495.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur, memur zammı, memur maaşı