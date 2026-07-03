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Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Zam oranı açıklandı
Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Zam oranı açıklandı
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle birlikte, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş zammı da kesinleşti.Memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 zamAçıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri, Temmuz-Aralık 2026 dönemi için yüzde 13,52 oranında maaş zammı almaya hak kazandı.Maaş artışı, toplu sözleşme hükümleri ile oluşan enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı.Enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandıHaziran ayı enflasyon verisi sonrasında oluşan hesaplamaya göre, memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı yüzde 6,09 oldu.Böylece toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesi sonucu uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tuik-haziran-enflasyonunu-acikladi-memur-ve-emekli-zammi-netlesti-1106965495.html
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memur, memur zammı, memur maaşı
memur, memur zammı, memur maaşı

Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Zam oranı açıklandı

10:14 03.07.2026
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 13.52 oranında zam almaya hak kazandı.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle birlikte, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş zammı da kesinleşti.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 zam

Açıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri, Temmuz-Aralık 2026 dönemi için yüzde 13,52 oranında maaş zammı almaya hak kazandı.
Maaş artışı, toplu sözleşme hükümleri ile oluşan enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı.

Enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandı

Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında oluşan hesaplamaya göre, memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı yüzde 6,09 oldu.
Böylece toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesi sonucu uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.
Emekli ve memur zammı 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
EKONOMİ
TÜİK haziran enflasyonunu açıkladı: Memur ve emekli zammı netleşti
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