https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/memur-ve-memur-emeklisi-maas-zammi-ne-kadar-oldu-zam-orani-aciklandi-1106966623.html
Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Zam oranı açıklandı
Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Zam oranı açıklandı
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2026-07-03T10:14+0300
2026-07-03T10:14+0300
2026-07-03T10:14+0300
ekonomi̇
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memur zammı
memur maaşı
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle birlikte, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş zammı da kesinleşti.Memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 zamAçıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri, Temmuz-Aralık 2026 dönemi için yüzde 13,52 oranında maaş zammı almaya hak kazandı.Maaş artışı, toplu sözleşme hükümleri ile oluşan enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı.Enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandıHaziran ayı enflasyon verisi sonrasında oluşan hesaplamaya göre, memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı yüzde 6,09 oldu.Böylece toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesi sonucu uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tuik-haziran-enflasyonunu-acikladi-memur-ve-emekli-zammi-netlesti-1106965495.html
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memur, memur zammı, memur maaşı
memur, memur zammı, memur maaşı
Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Zam oranı açıklandı
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 13.52 oranında zam almaya hak kazandı.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle birlikte, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş zammı da kesinleşti.
Memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 zam
Açıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri, Temmuz-Aralık 2026 dönemi için yüzde 13,52 oranında maaş zammı almaya hak kazandı.
Maaş artışı, toplu sözleşme hükümleri ile oluşan enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı.
Enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandı
Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında oluşan hesaplamaya göre, memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı yüzde 6,09 oldu.
Böylece toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesi sonucu uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.