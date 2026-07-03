https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kremlin-putin-luganskin-tamamen-ele-gecirildigini-donetskte-rus-birliklerinin-ilerledigini-acikladi-1106991239.html
Kremlin: Putin, Lugansk’ın 'tamamen ele geçirildiğini', Donetsk’te Rus birliklerinin ilerlediğini açıkladı
Kremlin: Putin, Lugansk’ın 'tamamen ele geçirildiğini', Donetsk’te Rus birliklerinin ilerlediğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin “tamamen... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T22:59+0300
2026-07-03T22:59+0300
2026-07-03T22:59+0300
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dmitriy peskov
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valeriy gerasimov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cuma günü Birleşik Kuvvetler Grubu’nun komuta merkezlerinden birini ziyaret ettiğini ve burada askeri komutanlarla bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.Peskov’un aktardığına göre, toplantıda konuşan Putin, Rus güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) “tamamen özgürleştirilmesini” tamamladığını, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında da “önemli bir ilerleme” sağlandığını belirtti.Peskov, toplantının bir saatten uzun sürdüğünü, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un da özel askeri operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin kapsamlı bir sunum yaptığını belirterek, “Özel askeri operasyon bölgesinde stratejik inisiyatif tamamen Rus birliklerinin elinde” ifadesini kullandı.Peskov ayrıca, Ukrayna’nın Harkov ve Sumi bölgelerinde “güvenlik bölgesi” oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü dile getirdi. Konuşmasında, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka’nın da “Rus askerlerinin gösterdiği kahramanlık sayesinde tamamen ele geçirildiğini” kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-yaklasik-4-bin-iha-engellendi-1106975380.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, valeriy gerasimov, donetsk, lugansk, konstantinovka, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, valeriy gerasimov, donetsk, lugansk, konstantinovka, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
Kremlin: Putin, Lugansk’ın 'tamamen ele geçirildiğini', Donetsk’te Rus birliklerinin ilerlediğini açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin “tamamen özgürleştirildiğini”, Donetsk’te ise Rus birliklerinin “önemli ilerleme” kaydettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cuma günü Birleşik Kuvvetler Grubu’nun komuta merkezlerinden birini ziyaret ettiğini ve burada askeri komutanlarla bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Peskov’un aktardığına göre, toplantıda konuşan Putin, Rus güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) “tamamen özgürleştirilmesini” tamamladığını, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında da “önemli bir ilerleme” sağlandığını belirtti.
Peskov, toplantının bir saatten uzun sürdüğünü, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un da özel askeri operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin kapsamlı bir sunum yaptığını belirterek, “Özel askeri operasyon bölgesinde stratejik inisiyatif tamamen Rus birliklerinin elinde” ifadesini kullandı.
Peskov ayrıca, Ukrayna’nın Harkov ve Sumi bölgelerinde “güvenlik bölgesi” oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü dile getirdi. Konuşmasında, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka’nın da “Rus askerlerinin gösterdiği kahramanlık sayesinde tamamen ele geçirildiğini” kaydetti.