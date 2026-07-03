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Kremlin: AB, askeri-siyasi-ekonomik bir bloğa dönüşüyor
Kremlin: AB, askeri-siyasi-ekonomik bir bloğa dönüşüyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) askeri-siyasi-ekonomik bir bloğa dönüştüğünü belirterek, “Avrupa'da yeni bir gerçeklik yaşanıyor, Rusya bunu... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Avrupagenelindeki askeri hareketlilik, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj soruşturması ve Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, Avrupa Birliği'nin kabuk değiştirdiğini ve hızla militaristleştiğini savundu.‘AB, askeri bir bloğa dönüşüyor’Rusya'nın Lahey Büyükelçiliği'nin, "Hollanda'nın askeri altyapısını NATO planlamasına entegre ederek ittifakın doğu kanadında bir çatışmaya aktif olarak hazırlandığı" yönündeki açıklaması Kremlin'e soruldu.Konuyu değerlendiren Peskov, Avrupa'da köklü bir değişim yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Avrupa ülkelerinin ekonomilerini silahlandırmak için devasa bütçeler ayırdığına dikkat çeken Sözcü, "Ülke ekonomilerinin militarizasyonu için muazzam paralar harcanıyor. Şu anda Avrupa'da var olan gerçeklik budur. Elbette Rusya olarak biz de planlamalarımızda bu durumu dikkate alıyoruz" dedi.‘Kuzey Akım sabotajı Ukrayna devletinin terör faaliyeti’Peskov, Almanya’nın Kuzey Akımboru hatlarının patlatılmasıyla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkarmasını da değerlendirdi.Bu kararın Rusya'nın ilk günden beri savunduğu tezleri kanıtladığını söyleyen Peskov, şöyle konuştu:‘Almanya'nın Ukrayna'yı fonlaması tam bir paradoks’Kuzey Akım sabotajındaki Ukrayna izinin AB ülkeleri tarafından görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Peskov, AB üyesi ülkelere çağrıda bulundu:Almanya'nın tutumunu da sert bir dille eleştiren Kremlin Sözcüsü, “Aynı Almanya'nın Kiev rejiminin askeri makinesine para aktarmaya devam ettiğine dair haberler, her seferinde son derece paradoksal görünüyor” diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-yaklasik-4-bin-iha-engellendi-1106975380.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kuzey akım, avrupa birliği, ab, avrupa, almanya
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kuzey akım, avrupa birliği, ab, avrupa, almanya
Kremlin: AB, askeri-siyasi-ekonomik bir bloğa dönüşüyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) askeri-siyasi-ekonomik bir bloğa dönüştüğünü belirterek, “Avrupa'da yeni bir gerçeklik yaşanıyor, Rusya bunu göz önünde bulunduruyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Avrupagenelindeki askeri hareketlilik, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj soruşturması ve Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, Avrupa Birliği'nin kabuk değiştirdiğini ve hızla militaristleştiğini savundu.
‘AB, askeri bir bloğa dönüşüyor’
Rusya'nın Lahey Büyükelçiliği'nin, "Hollanda'nın askeri altyapısını NATO planlamasına entegre ederek ittifakın doğu kanadında bir çatışmaya aktif olarak hazırlandığı" yönündeki açıklaması Kremlin'e soruldu.
Konuyu değerlendiren Peskov, Avrupa'da köklü bir değişim yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Mesele şu ki, bir bütün olarak Avrupa Birliği'nde askeri bir kimlik oluşuyor. AB'nin kendisi askeri-siyasi-ekonomik bir bloğa dönüşüyor. Bu tamamen farklı bir gerçekliktir.”
Avrupa ülkelerinin ekonomilerini silahlandırmak için devasa bütçeler ayırdığına dikkat çeken Sözcü, "Ülke ekonomilerinin militarizasyonu için muazzam paralar harcanıyor. Şu anda Avrupa'da var olan gerçeklik budur. Elbette Rusya olarak biz de planlamalarımızda bu durumu dikkate alıyoruz" dedi.
‘Kuzey Akım sabotajı Ukrayna devletinin terör faaliyeti’
Peskov, Almanya’nın Kuzey Akımboru hatlarının patlatılmasıyla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkarmasını da değerlendirdi.
Bu kararın Rusya'nın ilk günden beri savunduğu tezleri kanıtladığını söyleyen Peskov, şöyle konuştu:
"Alman kolluk kuvvetlerinin bu kararı, bu hikayenin neredeyse en başından beri elimizde olan bilgileri doğruladı. Burada söz konusu olan, Kiev rejiminin ve Ukrayna devletinin, Avrupa Birliği'nin kritik altyapısına yönelik bir terör eylemine ve terör faaliyetlerine doğrudan dahil olması."
‘Almanya'nın Ukrayna'yı fonlaması tam bir paradoks’
Kuzey Akım sabotajındaki Ukrayna izinin AB ülkeleri tarafından görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Peskov, AB üyesi ülkelere çağrıda bulundu:
“Tüm AB ülkeleri, Ukrayna'nın AB üyeliği perspektiflerinden veya AB ile yakınlaşma süreçlerinden bahsederken bu 'Kuzey Akım' vakasını mutlaka göz önünde bulundurmalı.”
Almanya'nın tutumunu da sert bir dille eleştiren Kremlin Sözcüsü, “Aynı Almanya'nın Kiev rejiminin askeri makinesine para aktarmaya devam ettiğine dair haberler, her seferinde son derece paradoksal görünüyor” diyerek sözlerini tamamladı.