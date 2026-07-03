https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kremlin-ab-askeri-siyasi-ekonomik-bir-bloga-donusuyor-1106976681.html

Kremlin: AB, askeri-siyasi-ekonomik bir bloğa dönüşüyor

Kremlin: AB, askeri-siyasi-ekonomik bir bloğa dönüşüyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) askeri-siyasi-ekonomik bir bloğa dönüştüğünü belirterek, “Avrupa'da yeni bir gerçeklik yaşanıyor, Rusya bunu... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T13:30+0300

2026-07-03T13:30+0300

2026-07-03T13:30+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Avrupagenelindeki askeri hareketlilik, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj soruşturması ve Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, Avrupa Birliği'nin kabuk değiştirdiğini ve hızla militaristleştiğini savundu.‘AB, askeri bir bloğa dönüşüyor’Rusya'nın Lahey Büyükelçiliği'nin, "Hollanda'nın askeri altyapısını NATO planlamasına entegre ederek ittifakın doğu kanadında bir çatışmaya aktif olarak hazırlandığı" yönündeki açıklaması Kremlin'e soruldu.Konuyu değerlendiren Peskov, Avrupa'da köklü bir değişim yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Avrupa ülkelerinin ekonomilerini silahlandırmak için devasa bütçeler ayırdığına dikkat çeken Sözcü, "Ülke ekonomilerinin militarizasyonu için muazzam paralar harcanıyor. Şu anda Avrupa'da var olan gerçeklik budur. Elbette Rusya olarak biz de planlamalarımızda bu durumu dikkate alıyoruz" dedi.‘Kuzey Akım sabotajı Ukrayna devletinin terör faaliyeti’Peskov, Almanya’nın Kuzey Akımboru hatlarının patlatılmasıyla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkarmasını da değerlendirdi.Bu kararın Rusya'nın ilk günden beri savunduğu tezleri kanıtladığını söyleyen Peskov, şöyle konuştu:‘Almanya'nın Ukrayna'yı fonlaması tam bir paradoks’Kuzey Akım sabotajındaki Ukrayna izinin AB ülkeleri tarafından görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Peskov, AB üyesi ülkelere çağrıda bulundu:Almanya'nın tutumunu da sert bir dille eleştiren Kremlin Sözcüsü, “Aynı Almanya'nın Kiev rejiminin askeri makinesine para aktarmaya devam ettiğine dair haberler, her seferinde son derece paradoksal görünüyor” diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-yaklasik-4-bin-iha-engellendi-1106975380.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kuzey akım, avrupa birliği, ab, avrupa, almanya