https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kiev-ve-cevresinde-elektrikler-kesildi-ukrenergodan-acil-devre-disi-birakma-talimati-1106984942.html
Kiev ve çevresinde elektrikler kesildi: Ukrenergo’dan ‘acil devre dışı bırakma’ talimatı
Kiev ve çevresinde elektrikler kesildi: Ukrenergo’dan ‘acil devre dışı bırakma’ talimatı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde, gece boyunca süren ve özel askeri operasyonun başından bu yana görülen en şiddetli Rus hava saldırılarının ardından... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T17:30+0300
2026-07-03T17:30+0300
2026-07-03T17:30+0300
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elektrik kesintisi
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rus silahlı kuvvetleri
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vitaliy kliçko
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Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresindeki yerleşim birimlerinde acil elektrik kesintilerine gidildi. Ülkenin en büyük enerji şirketlerinden DTEK, iletim sistemi operatörü Ukrenergo’nun talimatıyla bölgede "acil elektrik kesintilerinin" devreye alındığını duyurdu. Kesintilerin resmi gerekçesine dair doğrudan bir açıklama yapılmasa da kararın bölgeyi hedef alan yoğun bombardımanın hemen ardından gelmesi dikkat çekti.Gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev ve çevresindeki kritik noktalara yönelik geniş çaplı misilleme saldırıları düzenledi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaşananları "özel askeri operasyonun başından bu yana başkente yönelik en şiddetli saldırı" olarak nitelendirdi.Rus güçlerinin hedefleri arasında Ukrayna savunma sanayii tesisleri, büyük bir ulaşım-lojistik merkezi, stratejik akaryakıt depoları ve gaz dağıtım istasyonlarının bulunduğu bildirildi. Ağır hasara yol açan bu altyapı saldırılarının ardından şehir genelinde elektrik kesintilerinin başladığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-yaklasik-4-bin-iha-engellendi-1106975380.html
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ukrayna, kiev, elektrik kesintisi, ukrenergo, rus silahlı kuvvetleri, saldırı, vitaliy kliçko, özel askeri harekat
ukrayna, kiev, elektrik kesintisi, ukrenergo, rus silahlı kuvvetleri, saldırı, vitaliy kliçko, özel askeri harekat
Kiev ve çevresinde elektrikler kesildi: Ukrenergo’dan ‘acil devre dışı bırakma’ talimatı
Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde, gece boyunca süren ve özel askeri operasyonun başından bu yana görülen en şiddetli Rus hava saldırılarının ardından "acil durum" şebeke kesintileri uygulanmaya başlandı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresindeki yerleşim birimlerinde acil elektrik kesintilerine gidildi. Ülkenin en büyük enerji şirketlerinden DTEK, iletim sistemi operatörü Ukrenergo’nun talimatıyla bölgede "acil elektrik kesintilerinin" devreye alındığını duyurdu. Kesintilerin resmi gerekçesine dair doğrudan bir açıklama yapılmasa da kararın bölgeyi hedef alan yoğun bombardımanın hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev ve çevresindeki kritik noktalara yönelik geniş çaplı misilleme saldırıları düzenledi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaşananları "özel askeri operasyonun başından bu yana başkente yönelik en şiddetli saldırı" olarak nitelendirdi.
Rus güçlerinin hedefleri arasında Ukrayna savunma sanayii tesisleri, büyük bir ulaşım-lojistik merkezi, stratejik akaryakıt depoları ve gaz dağıtım istasyonlarının bulunduğu bildirildi. Ağır hasara yol açan bu altyapı saldırılarının ardından şehir genelinde elektrik kesintilerinin başladığı kaydedildi.