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Kafasına çatıdan kopan beton parçası düştü: Hayatını kaybetti
Kafasına çatıdan kopan beton parçası düştü: Hayatını kaybetti
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İstanbul'da çatıdan kopan beton parçası kafasına isabet eden kadın hayatını kaybetti. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Bayrampaşa'da, önünde oturduğu binanın çatısından kopan beton parçasının kafasına isabet etmesi sonucu 54 yaşındaki Fatma Kalkancı hayatını kaybetti. Evinin önünde oturuyorduMuratpaşa Mahallesi'nde yaşadığı binanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın kafasına çatıdan moloz parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Fatma Kalkancı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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i̇stanbul, bayrampaşa, beton
i̇stanbul, bayrampaşa, beton

Kafasına çatıdan kopan beton parçası düştü: Hayatını kaybetti

13:52 03.07.2026
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Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA
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İstanbul'da çatıdan kopan beton parçası kafasına isabet eden kadın hayatını kaybetti.
İstanbul Bayrampaşa'da, önünde oturduğu binanın çatısından kopan beton parçasının kafasına isabet etmesi sonucu 54 yaşındaki Fatma Kalkancı hayatını kaybetti.

Evinin önünde oturuyordu

Muratpaşa Mahallesi'nde yaşadığı binanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın kafasına çatıdan moloz parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Fatma Kalkancı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Prof. Dr. Mustafa Can sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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