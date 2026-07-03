https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kafasina-catidan-kopan-beton-parcasi-dustu-hayatini-kaybetti-1106977783.html

Kafasına çatıdan kopan beton parçası düştü: Hayatını kaybetti

Kafasına çatıdan kopan beton parçası düştü: Hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da çatıdan kopan beton parçası kafasına isabet eden kadın hayatını kaybetti. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T13:52+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

bayrampaşa

beton

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İstanbul Bayrampaşa'da, önünde oturduğu binanın çatısından kopan beton parçasının kafasına isabet etmesi sonucu 54 yaşındaki Fatma Kalkancı hayatını kaybetti. Evinin önünde oturuyorduMuratpaşa Mahallesi'nde yaşadığı binanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın kafasına çatıdan moloz parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Fatma Kalkancı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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türki̇ye

i̇stanbul

bayrampaşa

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i̇stanbul, bayrampaşa, beton