https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kafasina-catidan-kopan-beton-parcasi-dustu-hayatini-kaybetti-1106977783.html
Kafasına çatıdan kopan beton parçası düştü: Hayatını kaybetti
Kafasına çatıdan kopan beton parçası düştü: Hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da çatıdan kopan beton parçası kafasına isabet eden kadın hayatını kaybetti. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T13:52+0300
2026-07-03T13:52+0300
2026-07-03T13:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul
bayrampaşa
beton
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
İstanbul Bayrampaşa'da, önünde oturduğu binanın çatısından kopan beton parçasının kafasına isabet etmesi sonucu 54 yaşındaki Fatma Kalkancı hayatını kaybetti. Evinin önünde oturuyorduMuratpaşa Mahallesi'nde yaşadığı binanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın kafasına çatıdan moloz parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Fatma Kalkancı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/akademi-dunyasini-yasa-bogan-olum-motosikletiyle-kaza-yapan-profesor-hayatini-kaybetti-1106936627.html
türki̇ye
i̇stanbul
bayrampaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, bayrampaşa, beton
i̇stanbul, bayrampaşa, beton
Kafasına çatıdan kopan beton parçası düştü: Hayatını kaybetti
İstanbul'da çatıdan kopan beton parçası kafasına isabet eden kadın hayatını kaybetti.
İstanbul Bayrampaşa'da, önünde oturduğu binanın çatısından kopan beton parçasının kafasına isabet etmesi sonucu 54 yaşındaki Fatma Kalkancı hayatını kaybetti.
Muratpaşa Mahallesi'nde yaşadığı binanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın kafasına çatıdan moloz parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Fatma Kalkancı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.