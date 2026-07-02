https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/akademi-dunyasini-yasa-bogan-olum-motosikletiyle-kaza-yapan-profesor-hayatini-kaybetti-1106936627.html
Akademi dünyasını yasa boğan ölüm: Motosikletiyle kaza yapan profesör hayatını kaybetti
Akademi dünyasını yasa boğan ölüm: Motosikletiyle kaza yapan profesör hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Konya'da kontrolden çıkan motosikletin kayaya çarpması sonucu yaşanan kazada Prof. Dr. Mustafa Can yaşamını yitirdi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T11:08+0300
2026-07-02T11:08+0300
2026-07-02T11:08+0300
türki̇ye
motosiklet kazası
hayatını kaybetti
prof. dr. mustafa can
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106936474_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_c55f139ced851e25dd7898162e567ee3.jpg
Konya Beyşehir'de arkadaşıyla birlikte yola çıkan Prof. Dr. Mustafa Can'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada yola savrulan Can, hayatını kaybetti. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Can'ın ani ölümü akademi çevresinde büyük üzüntü yarattı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Arkadaşıyla birlikte yola çıkan Prof. Dr. Can'ın kullandığı motosiklet, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.Yola savrulan Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Can'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kerem-kinik-acikladi-zehra-kinik-tutuklandi-1106858715.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106936474_62:0:573:383_1920x0_80_0_0_e857fa8ece2c5937d5ac3d80ef94b0e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motosiklet kazası, hayatını kaybetti, prof. dr. mustafa can
motosiklet kazası, hayatını kaybetti, prof. dr. mustafa can
Akademi dünyasını yasa boğan ölüm: Motosikletiyle kaza yapan profesör hayatını kaybetti
Konya'da kontrolden çıkan motosikletin kayaya çarpması sonucu yaşanan kazada Prof. Dr. Mustafa Can yaşamını yitirdi.
Konya Beyşehir'de arkadaşıyla birlikte yola çıkan Prof. Dr. Mustafa Can'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada yola savrulan Can, hayatını kaybetti. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Can'ın ani ölümü akademi çevresinde büyük üzüntü yarattı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Arkadaşıyla birlikte yola çıkan Prof. Dr. Can'ın kullandığı motosiklet, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.
Yola savrulan Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Can'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.