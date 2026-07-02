https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/akademi-dunyasini-yasa-bogan-olum-motosikletiyle-kaza-yapan-profesor-hayatini-kaybetti-1106936627.html

Akademi dünyasını yasa boğan ölüm: Motosikletiyle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Akademi dünyasını yasa boğan ölüm: Motosikletiyle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Konya'da kontrolden çıkan motosikletin kayaya çarpması sonucu yaşanan kazada Prof. Dr. Mustafa Can yaşamını yitirdi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T11:08+0300

2026-07-02T11:08+0300

2026-07-02T11:08+0300

türki̇ye

motosiklet kazası

hayatını kaybetti

prof. dr. mustafa can

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Konya Beyşehir'de arkadaşıyla birlikte yola çıkan Prof. Dr. Mustafa Can'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada yola savrulan Can, hayatını kaybetti. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Can'ın ani ölümü akademi çevresinde büyük üzüntü yarattı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Arkadaşıyla birlikte yola çıkan Prof. Dr. Can'ın kullandığı motosiklet, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.Yola savrulan Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Can'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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motosiklet kazası, hayatını kaybetti, prof. dr. mustafa can