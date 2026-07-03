https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/taklit-tagsis-listesi-yenilendi-unlu-eklerci-de-listede-1106973495.html
Taklit tağşiş listesi yenilendi: Ünlü eklerci fıstık yerine çekirdek tercih etmiş
Taklit tağşiş listesi yenilendi: Ünlü eklerci fıstık yerine çekirdek tercih etmiş
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesine yeni ürünler ekledi. Ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T12:49+0300
2026-07-03T12:49+0300
2026-07-03T12:50+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
gıda
taklit
taklit tağşiş listesi
taklit ürün
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini yeniledi.Listeye eklenen ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor.Antep fıstığı yerine ay çekirdeğiBakanlığın yayınladığı listede, Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan Ekleristan isimli tatlıcının Antep Fıstıklı Ekler ürününde ay çekirdeği tespit edildiği görüldü.Mahkeme geçen nisan ayında iflasına karar vermişti.Zeytinyağı ve ette hileListede et ve zeytinyağı ürünleri de dikkat çekti.Bazı markaların ısıl işlem görmüş dana sucuk etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı ve sakatat eti tespit edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/bakanlik-duyurdu-unlu-peynir-markasi-tagsis-listesine-girdi--1104729867.html
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tarım ve orman bakanlığı, gıda, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün
tarım ve orman bakanlığı, gıda, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün
Taklit tağşiş listesi yenilendi: Ünlü eklerci fıstık yerine çekirdek tercih etmiş
12:49 03.07.2026 (güncellendi: 12:50 03.07.2026)
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesine yeni ürünler ekledi. Ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini yeniledi.
Listeye eklenen ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor.
Antep fıstığı yerine ay çekirdeği
Bakanlığın yayınladığı listede, Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan Ekleristan isimli tatlıcının Antep Fıstıklı Ekler ürününde ay çekirdeği tespit edildiği görüldü.
Mahkeme geçen nisan ayında iflasına karar vermişti.
Listede et ve zeytinyağı ürünleri de dikkat çekti.
Bazı markaların ısıl işlem görmüş dana sucuk etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı ve sakatat eti tespit edildiği belirtildi.