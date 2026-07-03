https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/taklit-tagsis-listesi-yenilendi-unlu-eklerci-de-listede-1106973495.html

Taklit tağşiş listesi yenilendi: Ünlü eklerci fıstık yerine çekirdek tercih etmiş

Taklit tağşiş listesi yenilendi: Ünlü eklerci fıstık yerine çekirdek tercih etmiş

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesine yeni ürünler ekledi. Ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T12:49+0300

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türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

gıda

taklit

taklit tağşiş listesi

taklit ürün

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini yeniledi.Listeye eklenen ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor.Antep fıstığı yerine ay çekirdeğiBakanlığın yayınladığı listede, Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan Ekleristan isimli tatlıcının Antep Fıstıklı Ekler ürününde ay çekirdeği tespit edildiği görüldü.Mahkeme geçen nisan ayında iflasına karar vermişti.Zeytinyağı ve ette hileListede et ve zeytinyağı ürünleri de dikkat çekti.Bazı markaların ısıl işlem görmüş dana sucuk etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı ve sakatat eti tespit edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/bakanlik-duyurdu-unlu-peynir-markasi-tagsis-listesine-girdi--1104729867.html

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tarım ve orman bakanlığı, gıda, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün