https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bakan-gurlek-devletin-emanetini-suistimal-ettiler-diye-duyurdu-31-kisi-gozaltinda-aralarinda-kamu-1106969366.html
Bakan Gürlek, 'Devletin emanetini suistimal ettiler' diye duyurdu: 31 kişi gözaltında aralarında kamu görevlileri de var
Bakan Gürlek, 'Devletin emanetini suistimal ettiler' diye duyurdu: 31 kişi gözaltında aralarında kamu görevlileri de var
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli organize suç örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik ve... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T11:27+0300
2026-07-03T11:27+0300
2026-07-03T11:29+0300
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akın gürlek
kamu görevlisi
sahtecilik
evrakta sahtecilik
resmi belgede sahtecilik
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen organize suç örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 31 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı oldukları, aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettikleri, sahte ikamet izinleri oluşturduklarını ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulundukları ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu 'devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir' diyerek duyurdu. 'Devletin emanetini suistimal eden suç yapılanması' Bakan Gürlek sosyal medya hesabından operasyonun detayları hakkında bilgi vererek, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir." bilgisini verdi.Sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izinleri oluşturdukları ortaya çıktı Gürlek, şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı oldukları, aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettikleri, sahte ikamet izinleri oluşturduklarını ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.Daha sert ve caydırıcı tedbirler geliyorKamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçların, doğrudan hukuk sisteminin itibarına yönelik ağır saldırılar olduğuna dikkati çeken Gürlek, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/yeni-nesil-suc-orgutlerine-operasyon-5-milyar-66-milyonluk-kara-para-trafigi-ortaya-cikti-1106879029.html
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akın gürlek, kamu görevlisi, sahtecilik, evrakta sahtecilik, resmi belgede sahtecilik
akın gürlek, kamu görevlisi, sahtecilik, evrakta sahtecilik, resmi belgede sahtecilik
Bakan Gürlek, 'Devletin emanetini suistimal ettiler' diye duyurdu: 31 kişi gözaltında aralarında kamu görevlileri de var
11:27 03.07.2026 (güncellendi: 11:29 03.07.2026)
İstanbul merkezli organize suç örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik ve ehliyet belgeleri temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ortaya çıktı.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen organize suç örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 31 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı oldukları, aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettikleri, sahte ikamet izinleri oluşturduklarını ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulundukları ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu 'devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir' diyerek duyurdu.
'Devletin emanetini suistimal eden suç yapılanması'
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından operasyonun detayları hakkında bilgi vererek, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir." bilgisini verdi.
Sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izinleri oluşturdukları ortaya çıktı
Gürlek, şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı oldukları, aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettikleri, sahte ikamet izinleri oluşturduklarını ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.
Daha sert ve caydırıcı tedbirler geliyor
Kamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçların, doğrudan hukuk sisteminin itibarına yönelik ağır saldırılar olduğuna dikkati çeken Gürlek, şu ifadelere yer verdi:
"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır. Buradan açıkça ifade ediyorum, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir. Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkânlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir."