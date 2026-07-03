https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bakan-gurlek-devletin-emanetini-suistimal-ettiler-diye-duyurdu-31-kisi-gozaltinda-aralarinda-kamu-1106969366.html

Bakan Gürlek, 'Devletin emanetini suistimal ettiler' diye duyurdu: 31 kişi gözaltında aralarında kamu görevlileri de var

Bakan Gürlek, 'Devletin emanetini suistimal ettiler' diye duyurdu: 31 kişi gözaltında aralarında kamu görevlileri de var

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli organize suç örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik ve... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T11:27+0300

2026-07-03T11:27+0300

2026-07-03T11:29+0300

türki̇ye

akın gürlek

kamu görevlisi

sahtecilik

evrakta sahtecilik

resmi belgede sahtecilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb11f1028c98156f458dff737754f633.jpg

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen organize suç örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 31 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı oldukları, aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettikleri, sahte ikamet izinleri oluşturduklarını ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulundukları ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu 'devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir' diyerek duyurdu. 'Devletin emanetini suistimal eden suç yapılanması' Bakan Gürlek sosyal medya hesabından operasyonun detayları hakkında bilgi vererek, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir." bilgisini verdi.Sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izinleri oluşturdukları ortaya çıktı Gürlek, şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı oldukları, aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettikleri, sahte ikamet izinleri oluşturduklarını ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.Daha sert ve caydırıcı tedbirler geliyorKamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçların, doğrudan hukuk sisteminin itibarına yönelik ağır saldırılar olduğuna dikkati çeken Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/yeni-nesil-suc-orgutlerine-operasyon-5-milyar-66-milyonluk-kara-para-trafigi-ortaya-cikti-1106879029.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akın gürlek, kamu görevlisi, sahtecilik, evrakta sahtecilik, resmi belgede sahtecilik