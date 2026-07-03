https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/iranin-eski-dini-lideri-ali-hamaneyin-naasi-tahrana-getirildi--1106959196.html
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı Tahran'a getirildi
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı Tahran'a getirildi
Sputnik Türkiye
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenen veda törenine getirildi. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T00:53+0300
2026-07-03T00:53+0300
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ortadoğu
ayetullah ali hamaney
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
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28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, Tahran'a getirildi.Törene, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, Hamaney'in yaşamını yitirdiği bölgede bir araya gelerek yas tuttu.Öte yandan savaşın başlamasından bu yana ilk kez, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Komutanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi kamuoyu önüne çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/cevdet-yilmaz-ali-hamaneyin-cenaze-torenine-katilacak-1106958816.html
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i̇ran, tahran, ortadoğu, ayetullah ali hamaney, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı
i̇ran, tahran, ortadoğu, ayetullah ali hamaney, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı Tahran'a getirildi
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenen veda törenine getirildi.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, Tahran'a getirildi.
Törene, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, Hamaney'in yaşamını yitirdiği bölgede bir araya gelerek yas tuttu.
Öte yandan savaşın başlamasından bu yana ilk kez, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Komutanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi kamuoyu önüne çıktı.