Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/iranin-eski-dini-lideri-ali-hamaneyin-naasi-tahrana-getirildi--1106959196.html
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı Tahran'a getirildi
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı Tahran'a getirildi
Sputnik Türkiye
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenen veda törenine getirildi. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T00:53+0300
2026-07-03T00:53+0300
dünya
i̇ran
tahran
ortadoğu
ayetullah ali hamaney
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103906977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_437f9fec2d115f0de550598e61299f08.jpg
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, Tahran'a getirildi.Törene, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, Hamaney'in yaşamını yitirdiği bölgede bir araya gelerek yas tuttu.Öte yandan savaşın başlamasından bu yana ilk kez, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Komutanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi kamuoyu önüne çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/cevdet-yilmaz-ali-hamaneyin-cenaze-torenine-katilacak-1106958816.html
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103906977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34d769e28b1b8635c622ae5c355179f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, tahran, ortadoğu, ayetullah ali hamaney, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı
i̇ran, tahran, ortadoğu, ayetullah ali hamaney, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı Tahran'a getirildi

00:53 03.07.2026
© AA / Haidar Mohammed AliHamaney'in ardından Irak'ta ABD karşıtı gösteriler düzenlendi
Hamaney'in ardından Irak'ta ABD karşıtı gösteriler düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA / Haidar Mohammed Ali
Abone ol
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenen veda törenine getirildi.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, Tahran'a getirildi.
Törene, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, Hamaney'in yaşamını yitirdiği bölgede bir araya gelerek yas tuttu.
Öte yandan savaşın başlamasından bu yana ilk kez, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Komutanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi kamuoyu önüne çıktı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
TÜRKİYE
Cevdet Yılmaz, Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak
00:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала