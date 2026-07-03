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Cevdet Yılmaz, Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak
Cevdet Yılmaz, Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirecek. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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i̇ran
ayetullah ali hamaney
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
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İran'da, 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için yaklaşık 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamaney'in cenazesi için İran'a gidecek. TRT Haber'e göre, Yılmaz'ın ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la da bir araya gelmesi bekleniyor.Görüşmede Yılmaz'ın, Hamaney'in vefatı dolayısıyla Türkiye'nin taziye mesajını ileteceği, ayrıca Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin de ele alınacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mucteba-hamaneyin-babasi-icin-duzenlenecek-cenaze-torenlerine-katilmayabilecegi-aciklandi-1106952889.html
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cevdet yılmaz, i̇ran, ayetullah ali hamaney, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı
cevdet yılmaz, i̇ran, ayetullah ali hamaney, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı

Cevdet Yılmaz, Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak

00:09 03.07.2026
© AA / Osmancan GürdoğanCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirecek.
İran'da, 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için yaklaşık 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamaney'in cenazesi için İran'a gidecek. TRT Haber'e göre, Yılmaz'ın ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşmede Yılmaz'ın, Hamaney'in vefatı dolayısıyla Türkiye'nin taziye mesajını ileteceği, ayrıca Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin de ele alınacağı bildirildi.
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