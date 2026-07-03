https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/cevdet-yilmaz-ali-hamaneyin-cenaze-torenine-katilacak-1106958816.html

Cevdet Yılmaz, Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak

Cevdet Yılmaz, Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirecek. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

cevdet yılmaz

i̇ran

ayetullah ali hamaney

cenaze

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İran'da, 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için yaklaşık 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamaney'in cenazesi için İran'a gidecek. TRT Haber'e göre, Yılmaz'ın ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la da bir araya gelmesi bekleniyor.Görüşmede Yılmaz'ın, Hamaney'in vefatı dolayısıyla Türkiye'nin taziye mesajını ileteceği, ayrıca Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin de ele alınacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mucteba-hamaneyin-babasi-icin-duzenlenecek-cenaze-torenlerine-katilmayabilecegi-aciklandi-1106952889.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, i̇ran, ayetullah ali hamaney, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı