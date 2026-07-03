https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/interpol-is-insani-yermolayeve-yonelik-suikast-girisiminin-suphelisiyle-ilgili-bilgileri-paylasti-1106978621.html
Interpol, iş insanı Yermolayev’e yönelik suikast girişiminin şüphelisiyle ilgili bilgileri paylaştı
Interpol, iş insanı Yermolayev’e yönelik suikast girişiminin şüphelisiyle ilgili bilgileri paylaştı
Sputnik Türkiye
Monako'da Ukraynalı iş insanı Yermolayev ve beraberindekilerine düzenlenen bombalı saldırının arkasında Ukrayna vatandaşı Berezovskaya’nın olduğu açıklandı... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T14:09+0300
2026-07-03T14:09+0300
2026-07-03T14:53+0300
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suikast girişimi
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Interpol veri tabanında yer alan bilgilere göre, Ukraynalı iş insanı Vadim Yermolayev’e yönelik suikast girişiminin baş şüphelisi olarak 1987 doğumlu Ukrayna vatandaşı Anastasiya Berezovskaya aranıyor. Fransız medyasında yer alan haberlerde, Berezovskaya’nın olaydan sonra Fransa ve İtalya üzerinden Almanya’ya kaçtığı ifade ediliyor.Monako'da bombalı saldırıMonako’da bir binanın girişine bırakılan sırt çantasındaki bombanın patlatılması sonucu iş insanı Vadim Yermolayev, yanındaki kadın ve oğlu yaralanmıştı. Figaro gazetesinde yer alan habere göre, saldırı Ukrayna Güvenlik Servisi(SBU) tarafından iş insanına bir ‘uyarı’ olarak organize edilmişti. Forbes listelerinde yer alan ve Dnepropetrovsk'un en büyük müteahhitlerinden biri olan Yermolayev, Ukrayna vatandaşlığından çıkarak Kıbrıs pasaportu almış, 2023 yılında Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy tarafından kendisine yönelik 10 yıllık yaptırım kararı uygulanmıştı.Yasa dışı çağrı merkezleri ve güç savaşı iddiasıSaldırının arkasındaki nedenlere ilişkin basına yansıyan iddialarda, Yermolayev ile Ukrayna’daki organize suç örgütü lideri Aleksandr Petrovskiyarasında bir husumet bulunduğu öne sürülüyor. İddialara göre, bu husumetin odağında Dnepropetrovsk'taki yasa dışı dolandırıcılık çağrı merkezlerinin kontrolü yer alıyor.Yermolayev’in oğlu Artur Yermolayev’in de bu tür ağları yönettiği, küresel çapta dolandırıcılık suçlamasıyla Kıbrıs’ta yakalanarak Estonya’ya iade edildiği ve geçtiğimiz nisan ayında 10 milyon dolar ceza ödeyerek anlaşma yoluyla serbest kaldığı belirtiliyor.SBU ve bürokrasiOlayla bağlantılı olduğu düşünülen bir diğer gelişme de Bali’de yaşandı. Petrovskiy’nin oğlu ile yasa dışı çağrı merkezlerinin ortaklarından İgor Komarov kaçırılmak istendi. Kaçırılan Komarov’un daha sonra işkence görmüş halde yayınlanan videosunda, çağrı merkezlerini fonlayan ve himaye eden isimler arasında bazı SBU çalışanlarının, Zelenskiy tarafından atanan Odessa Valisi Sergey Lısak’ın ve Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko’nun olduğunu iddia ettiği öne sürüldü. Komarov’un cansız bedenine ait parçalar daha sonra Bali'deki bir plajda bulunmuştu.
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ukrayna, monako, suikast girişimi, vladimir zelenskiy, ukrayna güvenlik servisi sbu, avrupa
ukrayna, monako, suikast girişimi, vladimir zelenskiy, ukrayna güvenlik servisi sbu, avrupa
Interpol, iş insanı Yermolayev’e yönelik suikast girişiminin şüphelisiyle ilgili bilgileri paylaştı
14:09 03.07.2026 (güncellendi: 14:53 03.07.2026)
Monako'da Ukraynalı iş insanı Yermolayev ve beraberindekilerine düzenlenen bombalı saldırının arkasında Ukrayna vatandaşı Berezovskaya’nın olduğu açıklandı. Olayın, Ukrayna'daki rakip gruplar ve yasa dışı çağrı merkezleri arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklanabileceği belirtildi.
Interpol veri tabanında yer alan bilgilere göre, Ukraynalı iş insanı Vadim Yermolayev’e yönelik suikast girişiminin baş şüphelisi olarak 1987 doğumlu Ukrayna vatandaşı Anastasiya Berezovskaya aranıyor. Fransız medyasında yer alan haberlerde, Berezovskaya’nın olaydan sonra Fransa ve İtalya üzerinden Almanya’ya kaçtığı ifade ediliyor.
Monako'da bombalı saldırı
Monako’da bir binanın girişine bırakılan sırt çantasındaki bombanın patlatılması sonucu iş insanı Vadim Yermolayev, yanındaki kadın ve oğlu yaralanmıştı. Figaro gazetesinde yer alan habere göre, saldırı Ukrayna Güvenlik Servisi(SBU) tarafından iş insanına bir ‘uyarı’ olarak organize edilmişti. Forbes listelerinde yer alan ve Dnepropetrovsk'un en büyük müteahhitlerinden biri olan Yermolayev, Ukrayna vatandaşlığından çıkarak Kıbrıs pasaportu almış, 2023 yılında Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy tarafından kendisine yönelik 10 yıllık yaptırım kararı uygulanmıştı.
Yasa dışı çağrı merkezleri ve güç savaşı iddiası
Saldırının arkasındaki nedenlere ilişkin basına yansıyan iddialarda, Yermolayev ile Ukrayna’daki organize suç örgütü lideri Aleksandr Petrovskiyarasında bir husumet bulunduğu öne sürülüyor. İddialara göre, bu husumetin odağında Dnepropetrovsk'taki yasa dışı dolandırıcılık çağrı merkezlerinin kontrolü yer alıyor.
Yermolayev’in oğlu Artur Yermolayev’in de bu tür ağları yönettiği, küresel çapta dolandırıcılık suçlamasıyla Kıbrıs’ta yakalanarak Estonya’ya iade edildiği ve geçtiğimiz nisan ayında 10 milyon dolar ceza ödeyerek anlaşma yoluyla serbest kaldığı belirtiliyor.
Olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir diğer gelişme de Bali’de yaşandı. Petrovskiy’nin oğlu ile yasa dışı çağrı merkezlerinin ortaklarından İgor Komarov kaçırılmak istendi. Kaçırılan Komarov’un daha sonra işkence görmüş halde yayınlanan videosunda, çağrı merkezlerini fonlayan ve himaye eden isimler arasında bazı SBU çalışanlarının, Zelenskiy tarafından atanan Odessa Valisi Sergey Lısak’ın ve Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko’nun olduğunu iddia ettiği öne sürüldü. Komarov’un cansız bedenine ait parçalar daha sonra Bali'deki bir plajda bulunmuştu.