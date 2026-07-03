https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/ingilterede-uyusturucuyla-cinsel-saldiri-agi-ortaya-cikarildi-supheliler-onlarca-ulkede-tespit-1106971568.html

İngiltere'de uyuşturucuyla cinsel saldırı ağı ortaya çıkarıldı: Şüpheliler onlarca ülkede tespit edildi

İngiltere'de uyuşturucuyla cinsel saldırı ağı ortaya çıkarıldı: Şüpheliler onlarca ülkede tespit edildi

Sputnik Türkiye

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), mağdurların uyuşturularak cinsel saldırıya uğradığı uluslararası organize bir suç ağını ortaya çıkardığını açıkladı... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T12:12+0300

2026-07-03T12:12+0300

2026-07-03T12:12+0300

yaşam

i̇ngiltere

gisele pelicot

fransa

ulusal suç kurumu (nca)

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İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), mağdurların uyuşturularak cinsel saldırıya uğradığı ve suçların çevrim içi platformlar üzerinden organize edildiği uluslararası bir suç ağını ortaya çıkardığını duyurdu.NCA'nın açıklamasına göre, şüpheliler internet üzerindeki kapalı ağlarda mağdurları uyuşturmanın yollarını tartışıyor, cinsel saldırıları planlıyor, başka kişileri bu saldırılara katılmaya davet ediyor ve saldırıların görüntülerinin kaydedilmesini organize ediyor.Ajans, birçok olayda faillerin mağdurlarla uzun süreli ve güvene dayalı ilişkileri istismar ederek suç işlediğini belirtti. Açıklamada, Fransa'da büyük yankı uyandıran Gisele Pelicot davası bu yöntemin dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösterildi.Gisèle Pelicot’un eski eşi Dominique Pelicot, yaklaşık on yıl süren istismar sürecinde karısına ilaç verip tecavüz etmesinin yanı sıra, karısı bilinçsiz durumdayken düzinelerce başka erkeğin de ona tecavüz etmesine izin verdiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.2024 yılının Aralık ayında sona eren, Avignon’da üç buçuk ay süren duruşmanın ardından elli erkek tecavüz veya cinsel suçlardan suçlu bulunmuştu.270'ten fazla şüpheli tespit edildiNCA, Ekim 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında incelenen çevrim içi forum ve bağlantılı platformlarla ilişkili 270'ten fazla kişiyi tespit etti.Ajansın Operasyonlardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Nigel Leary, İngiltere ve diğer ülke güvenlik birimlerine şimdiye kadar 210'dan fazla istihbarat dosyası gönderildiğini, bunların yüzde 90'ından fazlasının yurt dışındaki kolluk kuvvetleriyle paylaşıldığını açıkladı.Leary, grup üyelerinin dünyanın tüm kıtalarına yayılan onlarca ülkede tespit edildiğini belirterek, İngiltere'de paylaşılan bilgiler sayesinde en az 14 ayrı soruşturmanın başlatıldığını ve sekiz mağdurun koruma altına alındığını söyledi.'Artık münferit değil, organize bir suç modeli'Leary, çevrim içi platformların bu suçların planlanmasını ve koordinasyonunu kolaylaştırdığını belirterek, soruşturmalarda elde edilen bulguların son derece endişe verici olduğunu ifade etti.Yetkili, birçok mağdurun uyuşturucu etkisi altında saldırıya uğradığını ve bazı kişilerin yaşadıkları cinsel saldırının farkında bile olmayabileceğini söyledi.NCA ayrıca, kolluk kuvvetlerinin henüz tespit edemediği başka grupların da benzer yöntemlerle faaliyet gösterdiğine ilişkin istihbarat bulunduğunu ve bu suçların önemli ölçüde eksik bildiriliyor olabileceğini kaydetti.Europol de benzer operasyon yürüttüÖte yandan Europol, yedi ülkenin emniyet birimleriyle yürütülen ayrı bir operasyonda uyuşturucu kullanılarak gerçekleştirilen cinsel saldırılarla bağlantılı 156 mağdur ve failin tespit edildiğini açıkladı.İngiltere Ulusal Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Merkezi Direktörü Helen Millichap, internetin bu suçları daha organize ve uluslararası hale getirdiğini belirterek, birçok mağdurun ancak polis tarafından bilgilendirildiğinde veya dijital deliller ortaya çıktığında yaşadıklarını fark ettiğini söyledi.Kraliyet Savcılık Servisi'nin (CPS) cinsel suçlardan sorumlu yetkilisi Siobhan Blake ise teknolojinin istismarın boyutunu büyüttüğünü ancak aynı zamanda faillerin tespit edilmesi ve yargılanmasını da kolaylaştırdığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/fransada-gisele-pelicot-davasiyla-iliskilendirilen-siteye-sorusturma-baslatildi-1105369811.html

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