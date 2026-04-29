Fransa'da Gisele Pelicot davasıyla ilişkilendirilen siteye soruşturma başlatıldı

Fransa'da geçtiğimiz yıllarda dünya gündemine oturan Gisele Pelicot davasında gündeme gelen bir internet sitesinin yeniden açılmasıyla Fransız yetkililer... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

Fransa’da yetkililer, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Gisele Pelicot davasında kullanılan bir internet platformunun yeniden erişime açılması üzerine soruşturma başlattı.Paris Savcılığı, daha önce kapatılan “Coco” adlı sitenin farklı bir isimle yeniden faaliyete geçtiğinin tespit edilmesinin ardından inceleme başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, platformun çocuk istismarı, tecavüz ve cinayet gibi ağır suçlarla bağlantılı olduğuna dair bulgular bulunduğunu belirtti.Söz konusu site, 2024 yılının Haziran ayında kapatılmıştı. Ancak yetkililere göre platform, yeni bir ad altında tekrar erişime açıldı.Fransa Çocuk Hakları Komiseri Sarah El Haïry, Nisan ayı ortasında yaptığı açıklamada sitenin yeniden açılmasını “verilen koruma sözlerine vurulmuş bir darbe” olarak nitelendirdi. El Haïry, sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.Platformun kurucusu ve yöneticisi Isaac Steidl hakkında ise 2025 yılı Ocak ayında çocuk pornografisi bulundurma ve dağıtma, uyuşturucu bağlantılı suçlara iştirak ve suç örgütü kurma gibi çeşitli suçlamalar yöneltilmişti. Steidl suçlamaları reddederken, avukatı müvekkilinin yeni siteyle bağlantısı olmadığını savundu.Pelicot davasıyla gündeme gelmiştiPlatform, en çok kamuoyunda geniş yankı uyandıran Pelicot davasıyla biliniyor. Davada, Dominique Pelicot’nun, eşini yıllarca uyuşturarak onlarca kişiyi tecavüz için evine davet ettiği ortaya çıkmıştı.Mahkeme, 2011-2020 yılları arasında işlenen suçlar nedeniyle Dominique Pelicot’u 2024 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığın, saldırganlarla site üzerindeki sohbet odaları aracılığıyla iletişime geçtiği belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/pelicot-davasi-sonrasi-fransada-tarihi-duzenleme-cinsel-suclara-riza-tanimi-getirildi-1100617093.html

