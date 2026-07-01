https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kaza-yapan-surucuye-yardim-etmek-istedi-elektrik-akimina-kapilarak-oldu-1106899509.html

Kaza yapan sürücüye yardım etmek istedi: Elektrik akımına kapılarak öldü

Kaza yapan sürücüye yardım etmek istedi: Elektrik akımına kapılarak öldü

Sputnik Türkiye

Bursa’nın Mudanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yardım etmek için olay yerine giden bir kişi, yüksek gerilim... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T00:51+0300

2026-07-01T00:51+0300

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Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde 29 yaşındaki O.U.'nun yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarpması sonucu direk devrilirken, mahalleye enerji sağlayan hat yere düştü. Kazayı görerek yardım etmek için duran 27 yaşındaki Furkan Alan, cep telefonuyla 112’yi aradığı esnada yerde bulunan tele takılarak akıma kapıldı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, Alan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgede elektrik akımı kesilerek güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yuk-asansoru-elektrik-tellerine-temas-etti-2-isci-hayatini-kaybetti-1106851974.html

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bursa, mudanya, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik santrali, trafik kazası