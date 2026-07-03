https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/fransada-sicak-hava-dalgasi-bir-haftada-2-binden-fazla-can-aldi-1106975223.html
Fransa'da sıcak hava dalgası bir haftada 2 binden fazla can aldı
Fransa'da sıcak hava dalgası bir haftada 2 binden fazla can aldı
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Fransa'da haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgası sırasında, 22-28 Haziran tarihleri arasında geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bin 25 fazla ölüm... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T12:55+0300
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Fransa'da haziran ayında etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bin 25 fazla ölüm kaydedildi.Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yaptığı açıklamada, 22-28 Haziran döneminde kaydedilen can kayıplarının bir önceki haftaya göre yüzde 30 arttığını belirtti.Rist, sıcak hava dalgasının etkili olduğu söz konusu haftada ölüm sayısının önceki yılların aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde yükseldiğini ifade etti.Paris'te bir günde 109 kişi yaşamını yitirmiştiFransa Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 24-28 Haziran tarihleri arasında yalnızca sıcak hava dalgasıyla bağlantılı yaklaşık bin kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Yaklaşık iki hafta boyunca ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar; ulaşım, sağlık, eğitim ve üretim başta olmak üzere birçok alanda günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Başkent Paris'te ise 26 Haziran'da yalnızca bir gün içinde 109 kişinin sıcaklara bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Yeni sıcak hava dalgası bekleniyorMeteoroloji yetkilileri, Fransa genelinde gelecek haftadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini bildirdi.Yetkililer, özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar başta olmak üzere risk grubundaki kişilerin sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sahra-colu-havasi-geliyor-ispanyada-asiri-sicaklarin-yaz-boyu-devam-etmesi-bekleniyor-1106969604.html
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avrupa, fransa, paris, meteoroloji, sıcak hava
avrupa, fransa, paris, meteoroloji, sıcak hava
Fransa'da sıcak hava dalgası bir haftada 2 binden fazla can aldı
Fransa'da haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgası sırasında, 22-28 Haziran tarihleri arasında geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bin 25 fazla ölüm kaydedildi. Yetkililer, ülkenin gelecek hafta yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği uyarısında bulundu.
Fransa'da haziran ayında etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bin 25 fazla ölüm kaydedildi.
Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yaptığı açıklamada, 22-28 Haziran döneminde kaydedilen can kayıplarının bir önceki haftaya göre yüzde 30 arttığını belirtti.
Rist, sıcak hava dalgasının etkili olduğu söz konusu haftada ölüm sayısının önceki yılların aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde yükseldiğini ifade etti.
Paris'te bir günde 109 kişi yaşamını yitirmişti
Fransa Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 24-28 Haziran tarihleri arasında yalnızca sıcak hava dalgasıyla bağlantılı yaklaşık bin kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Yaklaşık iki hafta boyunca ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar; ulaşım, sağlık, eğitim ve üretim başta olmak üzere birçok alanda günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Başkent Paris'te ise 26 Haziran'da yalnızca bir gün içinde 109 kişinin sıcaklara bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Yeni sıcak hava dalgası bekleniyor
Meteoroloji yetkilileri, Fransa genelinde gelecek haftadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Yetkililer, özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar başta olmak üzere risk grubundaki kişilerin sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.