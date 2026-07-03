https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/evlerden-milyonlarca-liralik-hirsizlik-yapan-3-kadin-yakalandi-birinin-238-suc-kaydi-oldugu-ortaya-1106983161.html

Evlerden milyonlarca liralık hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı: Birinin 238 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Evlerden milyonlarca liralık hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı: Birinin 238 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da girdikleri evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, para ve çek çalan 3 kadın yakalandı. Kadınların suç dosyaları ise kabarık çıktı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T16:21+0300

2026-07-03T16:21+0300

2026-07-03T16:21+0300

türki̇ye

küçükçekmece

beylikdüzü

bakırköy

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

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İstanbul'da Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de girdikleri evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, çek ve para çalan 3 kadın polis tarafından yakalandı. Kadınlardan birinin 238 suç kaydı, 24 ayrı aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, diğerinin ise 40 suç kaydı, 18 ayrı aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Son işlerinde yakalanan kadınların üzerinde 1 milyon liralık ziynet eşyaları ele geçirildi. Son hırsızlıkta yakayı ele verdilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yaptı. Yürütülen saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda, Küçükçekmece'de bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen Ela C. ile Beylikdüzü ve Bakırköy'de vatandaşlara ait yüksek miktarda nakit para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen Ceylan Ç. ve Gülseren Ç'nin kimlikleri tespit edildi.Taksiyle kaçarken yakalandılar Polis ekipleri, şüphelileri 1 Temmuz'da gerçekleştirdikleri son hırsızlık olayının ardından Avcılar Haramidere bağlantı yolu üzerinde kaçtıkları taksiye düzenledikleri operasyonla yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerden Ela C'nin 47, Ceylan Ç'nin 238, Gülseren Ç'nin ise 40 suç kaydının, ayrıca Ceylan Ç. hakkında 24 aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, Gülseren Ç. hakkında ise 18 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.1 milyon liralık ziynet eşyası üzerlerinde çıktı Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, çalındığı değerlendirilen nakit para ile yaklaşık 1 milyon lira değerinde çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Para ve ziynet eşyaları muhafaza altına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin hırsızlık için binaya girmeleri ve sonrasında koşarak uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/hirsizlik-suphelisi-kadinin-hamilelik-kalkani-8incu-cocuguna-hamile-hakkinda-kesinlesmis-127-yil-1106908731.html

türki̇ye

küçükçekmece

beylikdüzü

bakırköy

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küçükçekmece, beylikdüzü, bakırköy, hırsızlık, nitelikli hırsızlık