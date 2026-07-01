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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/hirsizlik-suphelisi-kadinin-hamilelik-kalkani-8incu-cocuguna-hamile-hakkinda-kesinlesmis-127-yil-1106908731.html
'Hamilelik kalkanı'yla cezadan kurtulduğu ortaya çıktı: 8'inci kez hamile, kesinleşmiş 127 yıl hapis cezası var
'Hamilelik kalkanı'yla cezadan kurtulduğu ortaya çıktı: 8'inci kez hamile, kesinleşmiş 127 yıl hapis cezası var
Sputnik Türkiye
İstanbul'da çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. 8. çocuğuna hamile kadının daha önce... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-01T12:22+0300
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hırsızlık
nitelikli hırsızlık
i̇nfaz yasası
hamile
hamile hükümlü
hamile kadın
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İstanbul'da 157 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 32 yaşındaki Elif Şahin isimli kadın yakalandı. 7 çocuğu bulunan hükümlünün, yakalandığı dönemlerde ya hamile olduğu ya da 2 yaşından küçük çocuğunun bulunması nedeniyle ilgili infaz hükümlerinden yararlandığını ortaya çıktı. 157 ayrı hırsızlık olayından aranıyorduİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen 157 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Elif Şahin'in (32), eşinin anneannesinin evinde saklandığını belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonda hükümlü Şahin'i gözaltına aldı.Ayrıca Şahin hakkında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından 18 ayrı aranma kaydının da bulunduğu tespit edildi.Çocuklarından dolayı tutuklanmadığı ortaya çıktı Hükümlünün 8. çocuğuna hamile olduğu, daha önce yakalandığında da gebe olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, 12, 10, 9, 8, 6, 4 ve 2 yaşlarında 7 çocuğu bulunan hükümlünün, yakalandığı dönemlerde ya hamile olduğu ya da 2 yaşından küçük çocuğunun bulunması nedeniyle ilgili infaz hükümlerinden yararlandığını belirledi.Hamilelik ve doğum sürecini ceza infazından kaçınmak amacıyla bilinçli şekilde kullandığı iddia edilen hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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hırsızlık, nitelikli hırsızlık, i̇nfaz yasası, hamile, hamile hükümlü, hamile kadın
hırsızlık, nitelikli hırsızlık, i̇nfaz yasası, hamile, hamile hükümlü, hamile kadın

'Hamilelik kalkanı'yla cezadan kurtulduğu ortaya çıktı: 8'inci kez hamile, kesinleşmiş 127 yıl hapis cezası var

12:17 01.07.2026 (güncellendi: 12:22 01.07.2026)
© Mustafa Mert Karacaİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Mustafa Mert Karaca
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İstanbul'da çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. 8. çocuğuna hamile kadının daha önce yakalandığında da hamile olduğu için serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
İstanbul'da 157 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 32 yaşındaki Elif Şahin isimli kadın yakalandı. 7 çocuğu bulunan hükümlünün, yakalandığı dönemlerde ya hamile olduğu ya da 2 yaşından küçük çocuğunun bulunması nedeniyle ilgili infaz hükümlerinden yararlandığını ortaya çıktı.

157 ayrı hırsızlık olayından aranıyordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen 157 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Elif Şahin'in (32), eşinin anneannesinin evinde saklandığını belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonda hükümlü Şahin'i gözaltına aldı.
Ayrıca Şahin hakkında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından 18 ayrı aranma kaydının da bulunduğu tespit edildi.

Çocuklarından dolayı tutuklanmadığı ortaya çıktı

Hükümlünün 8. çocuğuna hamile olduğu, daha önce yakalandığında da gebe olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, 12, 10, 9, 8, 6, 4 ve 2 yaşlarında 7 çocuğu bulunan hükümlünün, yakalandığı dönemlerde ya hamile olduğu ya da 2 yaşından küçük çocuğunun bulunması nedeniyle ilgili infaz hükümlerinden yararlandığını belirledi.
Hamilelik ve doğum sürecini ceza infazından kaçınmak amacıyla bilinçli şekilde kullandığı iddia edilen hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
'Meksikalı Batman' hırsız olduğunu iddia ettiği kişileri direklere bantlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
DÜNYA
'Meksikalı Batman', hırsızları direklere bantlıyor
29 Haziran , 19:28
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