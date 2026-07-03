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Ermenistan'dan yurt dışındaki seçmenlere yeni kısıtlama: Oy kullanmak zorlaşacak
Ermenistan'dan yurt dışındaki seçmenlere yeni kısıtlama: Oy kullanmak zorlaşacak
Sputnik Türkiye
Ermenistan Parlamentosu, yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlerde oy kullanmasını zorlaştıran yasa tasarısını kabul etti. Sivil toplumdan tepki çeken değişiklik, ‘siyasi haklarının ihlal edildiği’ şeklinde değerlendirildi.
2026-07-03T16:42+0300
2026-07-03T16:42+0300
dünya
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Ermenistan Parlamentosu, yurt dışında yaşayan Ermeni vatandaşlarının ülkeye gelerek oy kullanmasını zorlaştıran yeni seçim yasasını kabul etti.Yeni düzenlemeye göre, genel seçimlerde oy kullanmak isteyen Ermeni vatandaşlarının seçim tarihinden 48 gün önceye kadar geçen iki yılın en az yarısını Ermenistan'da geçirmiş olmaları gerekecek. Erken seçimlerde ise bu süre seçimden 28 gün öncesi esas alınarak hesaplanacak.İktidardaki Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi tarafından hazırlanan yasa, parlamentoda kabul edilerek yürürlüğe girdi.Sivil toplumdan tepkiErmenistan'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ise yeni yasaya tepki gösterdi.Ortak yayımlanan açık mektupta düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu savunularak, yurt dışında yaşayan Ermeni vatandaşların siyasi haklarının ihlal edildiği belirtildi.Kuruluşlar, yeni düzenlemenin demokratik ilkeleri zedelediğini ve milyonlarca Ermeni'nin seçimlere katılımını fiilen sınırlandıracağını ifade etti.Ermenistan'ın yaklaşık 3 milyonluk nüfusuna karşılık, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan milyonlarca Ermeni diasporası bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tahranda-hamaneye-milyonlarin-vedasi-liderler-cenaze-toreninin-basladii-iranda-1106981091.html
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ermenistan, ermenistan parlamentosu, haberler
ermenistan, ermenistan parlamentosu, haberler

Ermenistan'dan yurt dışındaki seçmenlere yeni kısıtlama: Oy kullanmak zorlaşacak

16:42 03.07.2026
© REUTERS Vahram BaghdasaryanErmenistan seçimler
Ermenistan seçimler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© REUTERS Vahram Baghdasaryan
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Ermenistan Parlamentosu, yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlerde oy kullanmasını zorlaştıran yasa tasarısını kabul etti. Sivil toplumdan tepki çeken değişiklik, ‘yurtdışında yaşayan Ermeni vatandaşların siyasi haklarının ihlal edildiği’ şeklinde değerlendirildi.
Ermenistan Parlamentosu, yurt dışında yaşayan Ermeni vatandaşlarının ülkeye gelerek oy kullanmasını zorlaştıran yeni seçim yasasını kabul etti.
Yeni düzenlemeye göre, genel seçimlerde oy kullanmak isteyen Ermeni vatandaşlarının seçim tarihinden 48 gün önceye kadar geçen iki yılın en az yarısını Ermenistan'da geçirmiş olmaları gerekecek. Erken seçimlerde ise bu süre seçimden 28 gün öncesi esas alınarak hesaplanacak.
İktidardaki Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi tarafından hazırlanan yasa, parlamentoda kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Sivil toplumdan tepki

Ermenistan'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ise yeni yasaya tepki gösterdi.
Ortak yayımlanan açık mektupta düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu savunularak, yurt dışında yaşayan Ermeni vatandaşların siyasi haklarının ihlal edildiği belirtildi.
Kuruluşlar, yeni düzenlemenin demokratik ilkeleri zedelediğini ve milyonlarca Ermeni'nin seçimlere katılımını fiilen sınırlandıracağını ifade etti.
Ermenistan'ın yaklaşık 3 milyonluk nüfusuna karşılık, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan milyonlarca Ermeni diasporası bulunuyor.
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