https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/enflasyon-aciklandi-memur-ve-emekliye-ne-kadar-zam-yapilacak--1106980957.html

Enflasyon açıklandı: Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

Enflasyon açıklandı: Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte netleşen memur ve emekli... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T15:40+0300

2026-07-03T15:40+0300

2026-07-03T15:40+0300

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enflasyon

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından netleşen emekli ve memur maaşlarıyla ilgili aktarımlar yaptı.“Emekli maaşları yüzde 17,76, memur ve memur emeklisi maaşları yüzde 13,52 oranında yükseldi” diyen Aslan, enflasyonla birlikte temmuz ayı kira artış oranının da belli olduğunu söyledi. Aslan, “Enflasyon rakamlarının 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı temmuz ayı için yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Bu ay itibarıyla zam yapmak isterseniz en fazla yapılacak zam 32,11 olacak” diye konuştu.“Altı aylık enflasyon yüzde 17’yi aştı”Aslan; aylık, yıllık ve altı aylık verilere de dikkat çekti. Aslan, “Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 arttı. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,11olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 6 ayı için biriken toplam enflasyon oranı yüzde 17,76 oldu” ifadelerini kullandı.En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olduğunu aktaran Aslan, “En düşük memur emekli maaşı 31 bin 527 TL, en düşük memur maaşı ise 70 bin 258 TL oldu. Bedelli askerlik ücreti ise 472 bin 653 TL oldu” dedi.

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), enflasyon