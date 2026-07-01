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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T16:21+0300
2026-07-01T16:24+0300
son depremler
japonya
abd
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
japonya meteoroloji ajansı
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Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaleti açıklarında, Noda bölgesinin 55 kilometre doğusunda olduğunu duyurdu.5,9 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 37,2 kilometre olduğu kaydedildi.​​​​​​​ Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Son günlerde Japonya'nın farklı bölgelerinde depremler meydana geliyor. 28 Haziran'da yine Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Deprem, Japonya'nın 7 seviyeli sismik şiddet ölçeğinde Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinde alt 5 şiddetinde hissedilmiş ve Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin merkez üssünün yaklaşık 40 kilometre derinlikte olduğunu açıklanmıştı.Iwate'deki depremden günler önce ise kuzey Japonya'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. JMA, o depremin ardından yaklaşık bir hafta boyunca güçlü artçı sarsıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/japonyada-61-buyuklugunde-deprem-pes-pese-sarsintilar-endise-yaratti-1106824048.html
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japonya, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), japonya meteoroloji ajansı
japonya, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), japonya meteoroloji ajansı

Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

16:21 01.07.2026 (güncellendi: 16:24 01.07.2026)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaleti açıklarında, Noda bölgesinin 55 kilometre doğusunda olduğunu duyurdu.
5,9 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 37,2 kilometre olduğu kaydedildi.​​​​​​​ Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Son günlerde Japonya'nın farklı bölgelerinde depremler meydana geliyor. 28 Haziran'da yine Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem, Japonya'nın 7 seviyeli sismik şiddet ölçeğinde Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinde alt 5 şiddetinde hissedilmiş ve Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin merkez üssünün yaklaşık 40 kilometre derinlikte olduğunu açıklanmıştı.
Iwate'deki depremden günler önce ise kuzey Japonya'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. JMA, o depremin ardından yaklaşık bir hafta boyunca güçlü artçı sarsıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
SON DEPREMLER
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Peş peşe sarsıntılar endişe yarattı
28 Haziran , 11:05
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