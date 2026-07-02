https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/demokratik-kongodaki-ebola-salgininda-vaka-sayisi-1400u-gecti-1106938240.html

Demokratik Kongo'daki Ebola salgınında vaka sayısı 1400'ü geçti

Demokratik Kongo'daki Ebola salgınında vaka sayısı 1400'ü geçti

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406’ya, can kaybı ise 438’e çıktı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T13:00+0300

2026-07-02T13:00+0300

2026-07-02T13:00+0300

sağlik

kuzey kivu

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106567798_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac56c09fcea9113f6719f8363cc245ef.jpg

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son durum raporuna göre, Ebola salgınında şu ana kadar doğrulanmış vaka sayısı 1406’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 438’e yükseldi.Salgında, 192 kişi iyileşirken, 609 kişinin izolasyon altında veya hastanede tedavisi devam ediyor.Salgın, ağırlıklı olarak ülkenin doğusundaki Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde etkisini sürdürüyor.En fazla vakanın görüldüğü Ituri, salgının merkez üssü olmaya devam ederken, sağlık ekipleri yeni bulaş zincirlerinin tespitini yapmak ve hastaları izole etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyorKDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden olduBir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bm-ebola-salgini-kongoda-bir-milyon-kisiyi-daha-yoksulluga-itecek-1106894398.html

kuzey kivu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kivu, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola