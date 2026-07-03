https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/dunya-kupasinda-nesillerin-duellosu-18-yasindaki-yamal-ile-41-yasindaki-ronaldo-karsi-karsiya-1106988640.html

Dünya Kupası'nda nesillerin düellosu: 18 yaşındaki Yamal ile 41 yaşındaki Ronaldo karşı karşıya

Dünya Kupası'nda nesillerin düellosu: 18 yaşındaki Yamal ile 41 yaşındaki Ronaldo karşı karşıya

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda futbolseverleri tarihi bir eşleşme bekliyor. İspanya'nın 18 yaşındaki yıldızı Yamal ile Portekiz'in 41 yaşındaki kaptanı Ronaldo, ilk kez Dünya Kupası eleme maçında kozlarını paylaşacak.

2026-07-03T19:30+0300

2026-07-03T19:30+0300

2026-07-03T19:30+0300

spor

lamine yamal

cristiano ronaldo

dünya kupası

i̇spanya milli takımı

portekiz

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda gözler, İspanya ile Portekiz arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Karşılaşma yalnızca iki futbol ülkesini değil, futbolun iki farklı kuşağını da karşı karşıya getirecek.İspanya'nın henüz 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, kariyerinin ilk Dünya Kupası'nda Portekiz'in 41 yaşındaki kaptanı Cristiano Ronaldo'ya rakip olacak. İki futbolcu arasındaki 23 yıllık yaş farkı, karşılaşmayı turnuvanın en dikkat çekici eşleşmelerinden biri haline getiriyor.Yamal rekorları erken yaşta kırdıHenüz 16 yaşındayken İspanya Milli Takımı formasını giyen Lamine Yamal, ülke tarihinin hem en genç milli oyuncusu hem de en genç golcüsü oldu.Genç yıldız, İspanya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası zaferinde önemli rol oynarken turnuvanın "En İyi Genç Oyuncusu" seçildi. Bir gol ve dört asistle Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç asist yapan futbolcusu unvanını da elde etti.Barcelona formasıyla da yükselişini sürdüren Yamal, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında üst üste La Liga şampiyonluğu yaşadı. İspanya Ligi'nde iki sezon üst üste asist krallığında zirvede yer alan genç futbolcu, ligin "Yılın Oyuncusu" ödülünü kazanan en genç isim olarak tarihe geçti.İlk Dünya Kupası deneyimini yaşayan Yamal, turnuvada şu ana kadar bir gole imza attı ve İspanya'yı 2010'dan bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımayı hedefliyor.Ronaldo rekorlarına yenilerini ekliyorCristiano Ronaldo ise kariyerinin son döneminde olmasına rağmen rekor kırmaya devam ediyor.41 yaşındaki yıldız, Portekiz'in Hırvatistan'ı elediği maçta attığı golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada gol atan ilk ve tek oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.Portekiz Milli Takımı formasını 232 kez giyen Ronaldo, attığı 146 golle ülkesinin tüm zamanların en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Kariyerinde bir Avrupa Şampiyonluğu ve iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu bulunan yıldız futbolcu, buna karşın henüz Dünya Kupası'nı kazanamadı.Kulüp kariyerinde ise beş UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, İngiltere, İspanya ve İtalya lig şampiyonluklarının yanı sıra beş kez Altın Top ödülü kazanan Ronaldo, futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösteriliyor.Rövanş niteliğindeİki yıldız daha önce milli takım düzeyinde de karşı karşıya geldi. Portekiz, 2025 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı mağlup ederek kupaya uzanırken, Ronaldo kariyerine bir uluslararası şampiyonluk daha eklemişti.

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lamine yamal, cristiano ronaldo, dünya kupası, i̇spanya milli takımı, portekiz