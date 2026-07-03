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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/dso-uyardi-ebola-salgini-yeniden-hizlandi-dogrulanmis-olu-sayisi-452ye-yukseldi-1106989325.html
DSÖ uyardı: Ebola salgını yeniden hızlandı, doğrulanmış ölü sayısı 452’ye yükseldi
DSÖ uyardı: Ebola salgını yeniden hızlandı, doğrulanmış ölü sayısı 452’ye yükseldi
Sputnik Türkiye
DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde haftalık Ebola vaka sayısının salgının başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Ülkede doğrulanan vaka sayısı bin 460'a, can kaybı ise 452'ye yükseldi.
2026-07-03T20:08+0300
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) devam eden Ebola salgınının yeniden ivme kazandığını duyurdu.DSÖ verilerine göre 1 Temmuz itibarıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde doğrulanan Ebola vaka sayısı bin 460'a yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 452 oldu.‘En yüksek seviyeye ulaştı’DSÖ Afrika Bölge Direktörü Muhammed Yakub Janabi, düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında haftalık yeni Ebola vakalarının salgının başladığı günden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.Janabi, bunun şimdiye kadar kaydedilen en büyük Bundibugyo suşu Ebola salgını olduğunu belirterek, doğudaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde virüsün yayılmaya devam ettiğini ifade etti.Yetkililere göre ölümlerin yaklaşık dörtte üçü sağlık kuruluşları dışında meydana geldi. Bu durum, çok sayıda hastanın tedaviye zamanında ulaşamadığını gösteriyor.Uganda'da da vakalar görüldüKomşu Uganda'da da Ebola vakaları görülmeye devam ediyor.DSÖ, ülkede 20 doğrulanmış vaka bulunduğunu, bunların 15'inin Demokratik Kongo Cumhuriyeti bağlantılı olduğunu açıkladı.DSÖ, mayıs ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınını uluslararası yayılma riski taşıyan bir halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirmiş, bölgesel risk seviyesini ise "yüksek" olarak sınıflandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/afrika-saglik-yetkilileri-uyardi-ebola-salgini-tarihin-en-kotusu-olabilir-1106566094.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, haberler
dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, haberler

DSÖ uyardı: Ebola salgını yeniden hızlandı, doğrulanmış ölü sayısı 452’ye yükseldi

20:08 03.07.2026
© Dilara İrem SancarEbola
Ebola - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Dilara İrem Sancar
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DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde haftalık Ebola vaka sayısının salgının başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Ülkede doğrulanan vaka sayısı bin 460'a, can kaybı ise 452'ye yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) devam eden Ebola salgınının yeniden ivme kazandığını duyurdu.
DSÖ verilerine göre 1 Temmuz itibarıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde doğrulanan Ebola vaka sayısı bin 460'a yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 452 oldu.

‘En yüksek seviyeye ulaştı’

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Muhammed Yakub Janabi, düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında haftalık yeni Ebola vakalarının salgının başladığı günden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.
Janabi, bunun şimdiye kadar kaydedilen en büyük Bundibugyo suşu Ebola salgını olduğunu belirterek, doğudaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde virüsün yayılmaya devam ettiğini ifade etti.
Yetkililere göre ölümlerin yaklaşık dörtte üçü sağlık kuruluşları dışında meydana geldi. Bu durum, çok sayıda hastanın tedaviye zamanında ulaşamadığını gösteriyor.
© REUTERS Gradel Muyisa MumbereDemokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi güvenlik önlemleriyle defnedildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi güvenlik önlemleriyle defnedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi güvenlik önlemleriyle defnedildi.
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
Şu ana kadar üç eyaletteki 36 sağlık bölgesinde vaka tespit edilirken, salgının ölüm oranı yaklaşık yüzde 31 olarak hesaplanıyor.

Uganda'da da vakalar görüldü

Komşu Uganda'da da Ebola vakaları görülmeye devam ediyor.
DSÖ, ülkede 20 doğrulanmış vaka bulunduğunu, bunların 15'inin Demokratik Kongo Cumhuriyeti bağlantılı olduğunu açıkladı.
DSÖ, mayıs ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınını uluslararası yayılma riski taşıyan bir halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirmiş, bölgesel risk seviyesini ise "yüksek" olarak sınıflandırmıştı.
Ebola - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
SAĞLIK
Afrika sağlık yetkilileri uyardı: Ebola salgını tarihin en kötüsü olabilir
17 Haziran , 10:39
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