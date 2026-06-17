https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/afrika-saglik-yetkilileri-uyardi-ebola-salgini-tarihin-en-kotusu-olabilir-1106566094.html

Afrika sağlık yetkilileri uyardı: Ebola salgını tarihin en kötüsü olabilir

Afrika sağlık yetkilileri uyardı: Ebola salgını tarihin en kötüsü olabilir

Sputnik Türkiye

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınının 'tarihin en kötü seviyesine'... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T10:39+0300

2026-06-17T10:39+0300

2026-06-17T10:39+0300

sağlik

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

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Afrika CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, Demokratik Kongo'da halen devam etmekte olan Ebola salgını konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kaseya, hastalık taşıyan kişilerle temaslı olan 'on binlerce kişinin' takibinin henüz yapılamadığını belirtti.Burundi'de düzenlenen ve Afrika devlet başkanlarının katıldığı çevrim içi toplantıda konuşan Kaseya, "Salgını çok yakın zamanda durduramazsak, Batı Afrika ve doğu KDC'de yaşadıklarımızdan daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacağız" ifadesini kullandı.Genel Direktör Kaseya, 2014-2016 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi etkisi altına alan ve 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan büyük salgına ve Kongo'da 2018 yılında yaşanan daha düşük ölüm oranlı salgına atıfta bulundu.Öte yandan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinin Ebola salgınıyla mücadele kapsamında daha önce 5 milyon dolar olarak açıkladığı taahhüdü 13,5 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.Ramaphosa, tüm liderlere taahhütlerini sürdürme veya artırma çağrısında bulunarak, “Batı Afrika’daki Ebola salgını, geciken müdahalenin yerel bir salgını nasıl bölgesel ve küresel bir krize dönüştürebileceğini göstermiştir” diye konuştu.Ebola salgınıKongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kongoda-ebola-salgini-hizlaniyor-bir-gunde-72-yeni-vaka-tespit-edildi-1106512377.html

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Sputnik Türkiye

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), dünya sağlık örgütü (dsö), ebola