https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/dondurulmus-catisma-tuzagi-moskova-neden-cephe-hattinin-sabitlenmesine-karsi-1106986688.html

‘Dondurulmuş çatışma tuzağı’: Moskova neden cephe hattının sabitlenmesine karşı?

‘Dondurulmuş çatışma tuzağı’: Moskova neden cephe hattının sabitlenmesine karşı?

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’in Batılı destekçilerinin Ukrayna ordusuna toparlanması için zaman kazandırmak amacıyla çatışmaları... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T18:34+0300

2026-07-03T18:34+0300

2026-07-03T18:34+0300

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moskova

ukrayna

kiev

batı

ukrayna silahlı kuvvetleri

çatışma

cephe

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’in Batılı destekçilerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne toparlanması ve sahadaki birliklerini yeniden konumlandırması için zaman kazandırmak amacıyla cephteki çatışmaları "dondurmayı" amaçladığını belirtti.Konuyu Sputnik yayınında değerlendiren Moskova merkezli JSM Araştırma Merkezi Direktörü, Suriyeli Rusya uzmanı Asef Mulhim, cephe hattının sabitlenmesi fikrinin Moskova için neden kabul edilemez olduğunu detaylandırdı.Rusya'nın geçmişte tüm olası insani aralara ve ateşkeslere onay verdiğini hatırlatan uzman, şöyle devam etti:Ukrayna ordusunun şu anda devasa kayıplar verdiğini ve tüm cephe hattı boyunca çok sert bir baskı altında olduğunu vurgulayan Mulhim, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/mirosnik-kiev-ve-bruksel-ukrayna-ordusunun-sahadaki-kayiplarini-kabul-etmek-istemiyor-1106970753.html

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moskova

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mihail galuzin, rusya, moskova, ukrayna, kiev, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, çatışma, cephe