‘Dondurulmuş çatışma tuzağı’: Moskova neden cephe hattının sabitlenmesine karşı?
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’in Batılı destekçilerinin Ukrayna ordusuna toparlanması için zaman kazandırmak amacıyla çatışmaları "dondurmayı" planladığını ifade etti. Uzmanlar ise bu fikrin Rusya için kabul edilemez olduğunu, zira bunun yalnızca savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık anlamına geleceğini belirtiyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’in Batılı destekçilerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne toparlanması ve sahadaki birliklerini yeniden konumlandırması için zaman kazandırmak amacıyla cephteki çatışmaları "dondurmayı" amaçladığını belirtti.
Konuyu Sputnik yayınında değerlendiren Moskova merkezli JSM Araştırma Merkezi Direktörü, Suriyeli Rusya uzmanı Asef Mulhim, cephe hattının sabitlenmesi fikrinin Moskova için neden kabul edilemez olduğunu detaylandırdı.
Çatışmaların dondurulması fikrinin Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez. Moskova yalnızca kapsamlı, sağlam ve kalıcı bir barışa ulaşmayı hedeflediğinden böyle bir adıma asla yanaşmayacaktır. 'Dondurma' terimi, yalnızca kaçınılmaz bir çatışmanın ertelenmesi anlamına gelir. Pratikte çatışmaların durdurulması, Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik saldırılarını sonlandırması demek olacaktır. Bu süre zarfında Ukrayna'ya Batı silahları ve mühimmatı engelsiz bir şekilde akmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu mola, barışa doğru atılmış bir adım değil, savaşın bir sonraki dalgasına hazırlık niteliği taşıyacaktır.
Rusya'nın geçmişte tüm olası insani aralara ve ateşkeslere onay verdiğini hatırlatan uzman, şöyle devam etti:
Ancak ne Batılı destekçiler ne de Ukrayna tarafı şu temel mühim soruya cevap verebildi: Kiev bu dönemde tam olarak ne yapacak? Rus birlikleri sessizlik rejimine uyarken, Ukrayna ordusunun yeniden organize olacağı, hasarlı teçhizatı onaracağı ve depolarını taze silahlarla dolduracağı apaçık ortada. Bu durum, tamamen 'Ukrayna için bir nefes alma molası' olmaktan öteye gitmeyecektir.
Ukrayna ordusunun şu anda devasa kayıplar verdiğini ve tüm cephe hattı boyunca çok sert bir baskı altında olduğunu vurgulayan Mulhim, sözlerini şöyle tamamladı:
Cephedeki durumun kritik olması sebebiyle, Kiev ve müttefikleri temas hattının sabitlenmesi gerektiği tezini medya üzerinden bu kadar ısrarla öne sürüyor. Bu molaya hayati derecede ihtiyaçları var. Rus birlikleri ise buna karşılık olarak güçlü bir stratejik taarruz yürütüyor ve Donbass'ta Kiev'in kontrolünde kalan son bölgeler halihazırda Rusya'nın doğrudan ateş kontrolü altında. Bu nedenle, savaş alanında çıkmazda kalan düşman, çaresizlik içinde çatışmayı dondurma fikrine tutunuyor.