https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bati-basini-trump-yonetimi-hegsetin-avrupadaki-abd-askerlerini-azaltma-planini-reddetti-1106984051.html

Batı basını: Trump yönetimi, Hegset’in Avrupa’daki ABD askerlerini azaltma planını reddetti

Batı basını: Trump yönetimi, Hegset’in Avrupa’daki ABD askerlerini azaltma planını reddetti

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegset’in Avrupa’daki Amerikan askeri varlığını kısmen azaltma planının, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T16:57+0300

2026-07-03T16:57+0300

2026-07-03T16:57+0300

dünya

abd

marco rubio

donald trump

elbridge colby

pete hegseth

pentagon

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The Wall Street Journal (WSJ), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Savunma Bakanı Pete Hegset’in Avrupa’daki asker sayısını azaltma yönündeki planını reddettiğini yazdı. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Hegset ve yardımcısı Elbridge Colby'nin, ABD kaynaklarını Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı yoğunlaştırmak amacıyla Avrupa'dan kısmi bir çekilmeyi aktif olarak savundukları belirtildi.WSJ’nin aktardığına göre Hegset, planın ayrıntılarını haziran ayında yapılacak üst düzey NATO askeri toplantısında açıklamayı hedefliyordu. Ancak teklif, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey güvenlik yetkililerine sunulduktan sonra itirazlarla karşılaştı ve geri çekildi. Bunun üzerine Pentagon Şefi, kamuoyuna kuvvet konuşlanmasının yalnızca "gözden geçirildiğini" duyurmakla yetindi.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, WSJ’ye yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı'nın pozisyonunu ABD Başkanı'nın hedefleriyle uyumlu hale getirdiğini ve Trump’ın karar alanını daraltmak istemediğini belirtti. Trump’ın önümüzdeki hafta NATO liderleriyle yapacağı zirvede, bölgede konuşlu ABD askerlerinin sayısının ve müttefiklerin savunma harcamalarının ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.Washington’ın NATO’ya yönelik eleştirileri son dönemde artmış durumda. Trump, Avrupa ülkelerinin NATO’nun savunma kapasitesine yaptıkları katkıyı gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5’ine çıkarmaları gerektiğini defalarca dile getirerek, aksi takdirde ABD’nin ittifaktan çıkabileceği imasında bulunmuştu.ABD’nin değişen güvenlik politikası bazı müttefik ülkeleri doğrudan etkilemeye başladı. Trump, mayıs ayında Almanya’dan 5 bin Amerikan askerinin çekileceğini açıklamıştı. Polonya’da ise ABD, kuvvet rotasyonunu askıya almıştı.Başlangıçta Polonya'ya zırhlı bir tugay gönderilmesi planlanmış, ardından bunun yerine birkaç bin askerin konuşlandırılması gündeme gelmişti. Ancak Associated Press (AP) haber ajansı, sürekli değişen bu talimatların ABD Silahlı Kuvvetleri içinde kafa karışıklığı ve belirsizlik yarattığını aktarmıştı. Bölgedeki komutanlıkların, atılacak adımlar konusunda Pentagon’dan gelecek net açıklamaları beklediği kaydediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abdli-hava-kuvvetleri-binbasisi-trump-ve-vancein-azlini-isterken-kongrede-gozaltina-alindi-1106983335.html

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abd, marco rubio, donald trump, elbridge colby, pete hegseth, pentagon, trump yönetimi, batı, hint-pasifik, nato, wall street journal (wsj)