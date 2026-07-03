https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bati-basini-abd-hurmuz-bogazinin-kontrolu-karsiliginda-irana-dondurulmus-varliklarini-teklif-etti-1106959332.html

Batı basını: ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü karşılığında İran'a dondurulmuş varlıklarını teklif etti

Batı basını: ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü karşılığında İran'a dondurulmuş varlıklarını teklif etti

Sputnik Türkiye

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddialarından ve gemilerden ücret alma planından vazgeçmesi karşılığında İran'a... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T01:27+0300

2026-07-03T01:27+0300

2026-07-03T01:27+0300

dünya

abd

kazım garibabadi

hürmüz boğazı

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ABD yönetiminin, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddialarını sınırlamak ve boğazdan geçen ticari gemilerden ücret alma planlarını durdurmak amacıyla Tahran’a mali bir teklif sunduğu iddia edildi.Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre Washington ve Umman, Hürmüz Boğazı’ndaki krizi çözmek amacıyla Tahran ile ortak bir zeminde buluşabilmek için dolaylı müzakereler yürütüyor.Gazetenin aktardığına göre, ABD ve Umman'ın bu süreçteki temel pazarlık kozunu, İran'ın yurt dışında dondurulmuş yaklaşık 100 milyar dolarlık varlıkları oluşturuyor. Washington, Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddialarını yumuşatması ve geçiş ücreti planından tamamen vazgeçmesi şartıyla bu fonların bir bölümünün erişime açılmasını gündeme getirdi.Haberde, İran’ın perşembe günü bu girişime verdiği ilk yanıtın olumsuz olduğu belirtildi. Tahran'ın, masaya getirilen mali “ödülün” stratejik pozisyonundan geri adım atmak için yeterli olmadığını bildirdiği kaydedildi.Katar'ın başkenti Doha’dan dönen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın “Washington’un değil, Tahran’ın kontrolünde” olduğunun altını çizdi. Aynı gün İran ordusundan yapılan açıklamada da, önceden onaylanan rotaları kullanmayan herhangi bir gemiye “anında ve kararlı bir karşılık” verileceği uyarısında bulunuldu.Tahran daha önce, Hürmüz Boğazı için yeni bir hukuki düzen üzerinde çalıştığını açıklamış, bu sürecin bölgedeki diğer kıyıdaş ülke Umman’la koordinasyon halinde yürütüldüğünü bildirmişti.Sürece ilişkin sert mesajlar veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, boğaz sularının yıllarca uluslararası gemi geçişlerine ücretsiz olarak açık kaldığını hatırlatarak, “Ancak ABD ve İsrail’in saldırılarından sonra durum artık eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/tahrandan-centcom-toplantisina-tepki-bolgenin-guvenligi-abdnin-cekilmesiyle-saglanabilir-1106930463.html

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abd, kazım garibabadi , hürmüz boğazı, i̇ran, tahran, umman, wall street journal