https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/tahrandan-centcom-toplantisina-tepki-bolgenin-guvenligi-abdnin-cekilmesiyle-saglanabilir-1106930463.html
Tahran'dan CENTCOM toplantısına tepki: 'Bölgenin güvenliği ABD'nin çekilmesiyle sağlanabilir'
Tahran'dan CENTCOM toplantısına tepki: 'Bölgenin güvenliği ABD'nin çekilmesiyle sağlanabilir'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'de düzenlediği bölgesel güvenlik toplantısını... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T08:40+0300
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dünya
ortadoğu
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'de düzenlediği bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, bölgenin güvenliğinin ABD'nin askeri varlığıyla değil, dış müdahalelerin sona ermesiyle sağlanabileceğini söyledi.Garibabadi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen askeri toplantının Basra Körfezi'nin hukuki ve güvenlik düzenini belirleyemeyeceğini ifade etti.İranlı yetkili, "Bölgenin güvenliği, dış müdahalelerin sona ermesi, ABD'nin bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve yeni jeopolitik gerçekliklerin kabul edilmesiyle sağlanabilir, Amerika'nın askeri şemsiyesi altında değil" değerlendirmesinde bulundu.'Hürmüz Boğazı'nın çerçevesini Tahran belirler'Garibabadi ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın güvenlik çerçevesinin CENTCOM tarafından değil, İran yönetiminin belirlediği esaslar doğrultusunda şekillenebileceğini savundu.CENTCOM bölgesel güvenlik toplantısı düzenlemiştiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Manama'da düzenlenen toplantıya Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin katıldığını açıklamıştı.CENTCOM'un açıklamasına göre toplantıda, bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımlar ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/katar-abd-ile-iran-arasindaki-dolayli-gorusmelerde-olumlu-ilerleme-saglandi-1106928179.html
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ortadoğu, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ortadoğu, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
Tahran'dan CENTCOM toplantısına tepki: 'Bölgenin güvenliği ABD'nin çekilmesiyle sağlanabilir'
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'de düzenlediği bölgesel güvenlik toplantısını eleştirerek, Orta Doğu'da kalıcı güvenliğin dış müdahalelerin sona ermesi ve ABD'nin bölgeden çekilmesiyle mümkün olacağını savundu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'de düzenlediği bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, bölgenin güvenliğinin ABD'nin askeri varlığıyla değil, dış müdahalelerin sona ermesiyle sağlanabileceğini söyledi.
Garibabadi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen askeri toplantının Basra Körfezi'nin hukuki ve güvenlik düzenini belirleyemeyeceğini ifade etti.
İranlı yetkili, "Bölgenin güvenliği, dış müdahalelerin sona ermesi, ABD'nin bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve yeni jeopolitik gerçekliklerin kabul edilmesiyle sağlanabilir, Amerika'nın askeri şemsiyesi altında değil" değerlendirmesinde bulundu.
'Hürmüz Boğazı'nın çerçevesini Tahran belirler'
Garibabadi ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın güvenlik çerçevesinin CENTCOM tarafından değil, İran yönetiminin belirlediği esaslar doğrultusunda şekillenebileceğini savundu.
CENTCOM bölgesel güvenlik toplantısı düzenlemişti
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Manama'da düzenlenen toplantıya Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin katıldığını açıklamıştı.
CENTCOM'un açıklamasına göre toplantıda, bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımlar ele alındı.