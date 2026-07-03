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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, görevden uzaklaştırıldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Onur Yiğit'in Balçova Belediye Başkanlığı görevinden alındığı duyuruldu.Bakanlığın sosyal medya açıklamasında, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/balcova-belediye-baskani-onur-yigit-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1106828950.html
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i̇çişleri bakanlığı, anayasa, belediye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇çişleri bakanlığı, anayasa, belediye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, görevden uzaklaştırıldı

22:01 03.07.2026
© Fotoğraf : Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit sosyal medyaBalçova Belediye Başkanı Onur Yiğit
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Fotoğraf : Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit sosyal medya
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İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Onur Yiğit'in Balçova Belediye Başkanlığı görevinden alındığı duyuruldu.
Bakanlığın sosyal medya açıklamasında, şunlar kaydedildi:
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında 'rüşvet vermek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
POLİTİKA
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
28 Haziran , 15:41
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