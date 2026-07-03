https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/balcova-belediye-baskani-onur-yigit-gorevden-uzaklastirildi-1106991101.html
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, görevden uzaklaştırıldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T22:01+0300
2026-07-03T22:01+0300
2026-07-03T22:01+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
anayasa
belediye
i̇zmir
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Onur Yiğit'in Balçova Belediye Başkanlığı görevinden alındığı duyuruldu.Bakanlığın sosyal medya açıklamasında, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/balcova-belediye-baskani-onur-yigit-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1106828950.html
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i̇çişleri bakanlığı, anayasa, belediye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇çişleri bakanlığı, anayasa, belediye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Onur Yiğit'in Balçova Belediye Başkanlığı görevinden alındığı duyuruldu.
Bakanlığın sosyal medya açıklamasında, şunlar kaydedildi:
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında 'rüşvet vermek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.