https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/balcova-belediye-baskani-onur-yigit-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1106828950.html
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T15:41+0300
2026-06-28T15:41+0300
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İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. ve E.K'nin işlemleri tamamlandı.Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.E.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Onur Yiğit ve D.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Soruşturma ne aşamada?Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/seferihisar-belediyesine-yonelik-sorusturma-imar-muduru-tutuklandi-1106784866.html
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seferihisar, i̇zmir, i̇stanbul
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. ve E.K'nin işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.
E.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Onur Yiğit ve D.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.