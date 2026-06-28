Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/balcova-belediye-baskani-onur-yigit-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1106828950.html
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T15:41+0300
2026-06-28T15:41+0300
poli̇ti̇ka
seferihisar
i̇zmir
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106829066_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d7441d6a6ef05acf3e190963da52e53b.jpg
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. ve E.K'nin işlemleri tamamlandı.Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.E.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Onur Yiğit ve D.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Soruşturma ne aşamada?Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/seferihisar-belediyesine-yonelik-sorusturma-imar-muduru-tutuklandi-1106784866.html
seferihisar
i̇zmir
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106829066_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_f62fe5cdf8ef29f7c7c642669a107110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seferihisar, i̇zmir, i̇stanbul
seferihisar, i̇zmir, i̇stanbul

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15:41 28.06.2026
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
Abone ol
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. ve E.K'nin işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.
E.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Onur Yiğit ve D.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma ne aşamada?

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
TÜRKİYE
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma: İmar müdürü tutuklandı
26 Haziran , 02:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала