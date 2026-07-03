https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/aselsanin-satilacagi-iddialarina-iliskin-aciklama-yapildi-1106975506.html

'ASELSAN'ın satılacağı' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı

'ASELSAN'ın satılacağı' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı

Sputnik Türkiye

DMM, "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" iddiasını yalanladı 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T13:12+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.DMM'nin NSosyal hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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