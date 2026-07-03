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'ASELSAN'ın satılacağı' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı
'ASELSAN'ın satılacağı' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
DMM, "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" iddiasını yalanladı 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.DMM'nin NSosyal hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
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aselsan, ankara, haberler
aselsan, ankara, haberler

'ASELSAN'ın satılacağı' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı

13:12 03.07.2026
ASELSAN
ASELSAN - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
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DMM, "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
Trafik denetimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
TÜRKİYE
DMM, 'Trafik radar sistemlerinin özelleştirilecek' iddiasını yalanladı
28 Haziran , 16:22
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