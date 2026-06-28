https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dmm-trafik-radar-sistemlerinin-ozellestirilecek-iddiasini-yalanladi--1106830738.html

DMM, 'Trafik radar sistemlerinin özelleştirilecek' iddiasını yalanladı

DMM, 'Trafik radar sistemlerinin özelleştirilecek' iddiasını yalanladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T16:22+0300

2026-06-28T16:22+0300

2026-06-28T16:22+0300

türki̇ye

jandarma genel komutanlığı

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DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.Trafikte ceza yetkisi sadece kamuda"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 114'üncü maddesi ile trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisi yalnızca kamu görevlilerine (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik personeli ile belirli konularda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmış personeline) aittir." ifadelerine yer verilen açıklamada, trafikte kullanılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) veya Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi teknolojilerin yalnızca kural ihlallerini tespit eden teknik altyapılar olduğu kaydedildi.Bu sistemlerin verilerinin, trafik polisi veya jandarması tarafından cezai işleme dönüştürüldüğü aktarılan açıklamada, "Özel bir şirketin ceza yazma yetkisi yoktur. Vatandaşlarımızın, kamu düzenini ve kurumların güvenilirliğini hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/dmm-acikladi-ankarada-2-gun-sokaga-cikma-yasagi-mi-uygulanacak-1106801911.html

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