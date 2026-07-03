https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abd-orta-dogu-ulkeleriyle-savunma-isbirliginin-guclendirilmesini-gorustu-1106958962.html

ABD, Orta Doğu ülkeleriyle savunma işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü

ABD, Orta Doğu ülkeleriyle savunma işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Bahreyn’de 12 Orta Doğu ülkesinden üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T00:48+0300

2026-07-03T00:48+0300

2026-07-03T00:48+0300

dünya

abd

brad cooper

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

hürmüz boğazı

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/09/1062123307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ed56e30ff47d50f8ebf375b131c497ad.jpg

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Bahreyn’de 12 Orta Doğu ülkesinden üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelerek bölgesel güvenlik durumu ve savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik taahhütlerini de yineledi.CENTCOM’un X platformundaki açıklamasına göre, toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik durumu değerlendirilerek, savunma alanında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.Açıklamada, “CENTCOM himayesinde ve Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin katılımıyla, bölgedeki 12 ülkenin savunma yetkililerinin bir araya geldiği bölgesel bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Taraflar, bölgedeki mevcut güvenlik durumu ve savunma iş birliğini güçlendirme imkanları ele alındı” denildi.Tarafların, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin serbest ve güvenli geçişinin sağlanması konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri de vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/iran-abdnin-hurmuz-bogazindaki-guvenlik-islerine-mudahalesine-kararlilikla-karsilik-verilecek-1106940831.html

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, brad cooper, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), hürmüz boğazı, ortadoğu