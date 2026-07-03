https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abd-orta-dogu-ulkeleriyle-savunma-isbirliginin-guclendirilmesini-gorustu-1106958962.html
ABD, Orta Doğu ülkeleriyle savunma işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü
ABD, Orta Doğu ülkeleriyle savunma işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Bahreyn’de 12 Orta Doğu ülkesinden üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T00:48+0300
2026-07-03T00:48+0300
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dünya
abd
brad cooper
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
hürmüz boğazı
ortadoğu
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Bahreyn’de 12 Orta Doğu ülkesinden üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelerek bölgesel güvenlik durumu ve savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik taahhütlerini de yineledi.CENTCOM’un X platformundaki açıklamasına göre, toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik durumu değerlendirilerek, savunma alanında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.Açıklamada, “CENTCOM himayesinde ve Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin katılımıyla, bölgedeki 12 ülkenin savunma yetkililerinin bir araya geldiği bölgesel bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Taraflar, bölgedeki mevcut güvenlik durumu ve savunma iş birliğini güçlendirme imkanları ele alındı” denildi.Tarafların, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin serbest ve güvenli geçişinin sağlanması konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri de vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/iran-abdnin-hurmuz-bogazindaki-guvenlik-islerine-mudahalesine-kararlilikla-karsilik-verilecek-1106940831.html
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abd, brad cooper, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), hürmüz boğazı, ortadoğu
abd, brad cooper, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), hürmüz boğazı, ortadoğu
ABD, Orta Doğu ülkeleriyle savunma işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Bahreyn’de 12 Orta Doğu ülkesinden üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Bahreyn’de 12 Orta Doğu ülkesinden üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelerek bölgesel güvenlik durumu ve savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik taahhütlerini de yineledi.
CENTCOM’un X platformundaki açıklamasına göre, toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik durumu değerlendirilerek, savunma alanında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.
Açıklamada, “CENTCOM himayesinde ve Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin katılımıyla, bölgedeki 12 ülkenin savunma yetkililerinin bir araya geldiği bölgesel bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Taraflar, bölgedeki mevcut güvenlik durumu ve savunma iş birliğini güçlendirme imkanları ele alındı” denildi.
Tarafların, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin serbest ve güvenli geçişinin sağlanması konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri de vurgulandı.