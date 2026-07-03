https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/arac-ici-ekranlardan-telefon-tutuculara-kadar-yeni-yonetmelik-yururluge-girdi-neler-yasaklandi-1106960941.html

Araç içi ekranlardan telefon tutuculara kadar yeni yönetmelik yürürlüğe girdi: Neler yasaklandı?

Araç içi ekranlardan telefon tutuculara kadar yeni yönetmelik yürürlüğe girdi: Neler yasaklandı?

Sputnik Türkiye

Araçların içinde yer alan donanım ve aksesuarlara ilişkin Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T07:25+0300

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2026-07-03T07:25+0300

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, araçlarda sürücü görüş alanı, görüntü cihazları, telefon tutucuları, araç kameraları ve ses sistemlerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki yeni düzenlemeyi duyurdu.Çiftçi, "Yeni düzenlemeyle, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.Çiftçi, telefon tutucular ve araç kameralarıyla ilgili, "Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımı konusunda yaşanan tereddütler ortadan kalkacak." bilgisini verdi.Dikiz aynasına asılan aksesuarlara ilişkin Çiftçi, "Koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak." değerlendirmesini paylaştı.Çiftçi, multimedya ve akıllı ekranlarla ilgili, "Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak." ifadesine yer verdi.Araç içi ses sistemlerine ilişkin Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:Çiftçi, otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan, koltuklara veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edileceğini bildirerek, "Kuralları netleştiren, uygulamada birliği sağlayan, sürücülerimizin haklarını koruyan ve trafik güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/aractan-inme-cezasi-kameraya-yoneltti-trafikte-delil-donemi-1106933485.html

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