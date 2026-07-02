https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/aractan-inme-cezasi-kameraya-yoneltti-trafikte-delil-donemi-1106933485.html

Araçtan inme cezası kameraya yöneltti: Trafikte delil dönemi

Araçtan inme cezası kameraya yöneltti: Trafikte delil dönemi

Sputnik Türkiye

Trafikte artan kazalar, anlaşmazlıklar ve ağırlaşan yaptırımlar, araç içi kamera kullanımını hızla yaygınlaştırdı. Sürücüler, haklılıklarını görüntüyle... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T09:49+0300

2026-07-02T09:49+0300

2026-07-02T09:49+0300

ekonomi̇

trafik

kamera

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Trafikte yaşanan uyuşmazlıklar, kazalar ve sürücüler arasındaki tartışmalar, araç içi kameralara olan talebi önemli ölçüde artırdı.Türkiye gazetesinin haberine göre, daha önce ağırlıklı olarak ticari araçlarda kullanılan bu sistemler, artık bireysel otomobil sahiplerinin de tercih ettiği güvenlik ekipmanları arasında yer alıyor. Özellikle trafikte yaşanan olaylarda haklılığını görüntülerle ispatlamak isteyen sürücüler, araçlarını kamera sistemiyle donatmayı tercih ediyor.Piyasada araç içi kamera fiyatları ise ürünün teknik özelliklerine göre 2 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.Mahkemelerde önemli delil olarak kullanılıyorHukukçular, araç içi kamera kayıtlarının özellikle kusur oranının tartışmalı olduğu trafik kazalarında ve yol kesme gibi adli olaylarda en güçlü deliller arasında yer aldığını belirtiyor.Görüntü kayıtları sayesinde olayın nasıl gerçekleştiğinin daha net ortaya konulabildiği, bazı durumlarda kayıtların kaza tespit tutanaklarını destekleyen önemli bir delil niteliği taşıdığı ifade ediliyor.Kamera alırken bu üç özelliğe dikkatUzmanlar, araç içi kamera satın alacak sürücülerin yalnızca fiyata değil, cihazın teknik özelliklerine de dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.Öne çıkan özellikler şöyle sıralanıyor:Sigorta süreçlerini de hızlandırıyorAraç içi kameralar, yalnızca mahkemelerde değil, sigorta işlemlerinde de önemli avantaj sağlıyor.Kaza anının kayıt altına alınması sayesinde kusur tespitine ilişkin incelemelerin daha kısa sürede sonuçlanabildiği ve anlaşmazlık yaşanan hasar dosyalarının hızla karara bağlanabildiği belirtiliyor.Kasko indirimi beklentisiSektör temsilcileri, Avrupa'nın birçok ülkesinde aktif araç içi kamera sistemi bulunan sürücülere kasko poliçelerinde yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim uygulandığını hatırlatıyor.Türkiye'de de hasar süreçlerini hızlandıran ve olası suistimallerin önüne geçebilen bu teknolojiyi kullanan sürücüler için ilerleyen dönemde güvenli sürücü indirimlerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ankarada-nato-zirvesi-onlemlerini-valilik-duyurdu-bu-araclarin-girisi-yasaklandi-1106932510.html

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trafik, kamera