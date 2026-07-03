https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/anket-abdlilerin-neredeyse-yarisi-ulkenin-250-yilinin-neyi-kutladigini-bilmiyor-1106979567.html

Anket: ABD'lilerin neredeyse yarısı ülkenin 250. yılının neyi kutladığını bilmiyor

Anket: ABD'lilerin neredeyse yarısı ülkenin 250. yılının neyi kutladığını bilmiyor

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, vatandaşların yüzde 46'sının ülkenin 250. kuruluş yıl dönümünün hangi tarihi olayı simgelediğini bilmediğini ortaya koydu. Ayrıntılar haberde...

2026-07-03T14:58+0300

2026-07-03T14:58+0300

2026-07-03T14:58+0300

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ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları ve ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü öncesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir kamuoyu araştırması, Amerikalıların tarih bilgisi ile ülkeye bağlılık duygusu arasında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.Cato Institute ile Morning Consult tarafından 2 bin 253 kişiyle gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 46'sı ABD'nin 250. yıl kutlamalarının hangi olayı anmak için düzenlendiğini bilmiyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 53'ü doğru yanıt vererek kutlamaların, 1776 yılında Bağımsızlık Bildirgesi'nin kabul edilmesini simgelediğini söyledi. Genç kuşakta ise bilgi eksikliği daha da belirgin. Z kuşağının yüzde 61'i 250. yılın neyi temsil ettiğini bilmiyor.‘Kurucu değerlerinden uzaklaşıyor’Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 57'si ABD'nin kurucu değerlerinden uzaklaştığı görüşünde. Yüzde 56'sı ise önümüzdeki 50 yıl içinde ülkenin özgürlüğünü kaybedebileceğinden endişe duyuyor. Katılımcılar, yolsuzluk, gücün tek elde toplanması ve kurucu ilkelerin göz ardı edilmesini ülke için en büyük riskler arasında gösterdi. Yüzde 58'i de hiçbir siyasi partiye aşırı güç verilmemesi gerektiğini savundu.‘Anayasa’nın temel amacını bilmeyenler yüzde 58’Anket, temel yurttaşlık bilgisi konusunda da ciddi eksikliklere işaret etti. Katılımcıların yüzde 58'i ABD Anayasası'nın temel amacını bilmediğini belirtirken, yüzde 57'si de ülkenin neden Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan ettiğini doğru şekilde açıklayamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/abdde-yapilacak-kutlamalarda-uyari-850-bin-havai-fisek-kullanilacak-1106958085.html

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