https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/abdde-yapilacak-kutlamalarda-uyari-850-bin-havai-fisek-kullanilacak-1106958085.html

ABD'de yapılacak kutlamalarda uyarı: ''850 bin havai fişek kullanılacak'

ABD'de yapılacak kutlamalarda uyarı: ''850 bin havai fişek kullanılacak'

Sputnik Türkiye

Washington'da 4 Temmuz kapsamında düzenlenecek dev havai fişek gösterisinin, hava kalitesini tehlikeli seviyeye düşürebileceği ve halk sağlığını olumsuz... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T23:29+0300

2026-07-02T23:29+0300

2026-07-02T23:29+0300

dünya

abd

donald trump

4 temmuz bağımsızlık günü

kutlama

havai fişek

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ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü kapsamında başkent Washington'da gerçekleştirilecek büyük havai fişek gösterisinin, hava kirliliğini ciddi ölçüde artırabileceği ve halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.Washington Post'un, Ulusal Park Servisine ait iç belgelere dayandırdığı haberine göre, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında kullanılacak havai fişeklerin, Ulusal Anıt Alanı çevresinde tehlikeli düzeyde hava kirliliğine neden olması bekleniyor.'850 bin havai fişek kullanılacak'Haberde, Donald Trump yönetiminin organizasyonu 'tarihin en büyük havai fişek gösterisi' olarak tanımladığı belirtilirken, organizatörlerin açıklamalarına göre yaklaşık 40 dakika sürecek gösteride 850 bin civarında havai fişek kullanılacağı ifade edildi.'Kalp ve akciğerlere kadar ulaşabilir'Büyük çaplı havai fişeklerin, PM2.5 olarak adlandırılan ince partikül maddeleri yoğun şekilde atmosfere saldığına dikkat çekilen haberde, bu parçacıkların kalp ve akciğerlere kadar ulaşabildiği, solunum yollarında tahrişe, astım ataklarına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.Kutlama alanında maske tavsiye edildiUlusal Park Servisi tarafından hazırlanan hava kalitesi analiz taslağında da, modelleme sonuçlarına göre vatandaşların National Mall çevresindeki kirli havaya uzun süre maruz kalmaktan kaçınmaları gerektiği belirtildi.Servisin yayımladığı ayrı bir uyarı belgesinde ise etkinlik süresince ve sonrasında vatandaşlara N95 maske kullanmaları, ayrıca mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları tavsiye edildi.

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, 4 temmuz bağımsızlık günü, kutlama, havai fişek