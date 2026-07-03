https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/aksarayda-yolcu-otobusu-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1106986136.html

Aksaray'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Aksaray'da Niğde-Ankara Otoyolu'nda meydana gelen yolcu otobüsü kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T18:16+0300

2026-07-03T18:16+0300

2026-07-03T18:38+0300

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aksaray

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

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Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan bir yolcu otobüsü, Niğde-Ankara Otoyolu'nun Babakonağı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu.Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde 19 kişinin yaralandığı belirlendi.Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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aksaray, kaza, kaza sebebi, trafik kazası