https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/aksarayda-yolcu-otobusu-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1106986136.html
Aksaray'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var
Aksaray'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Aksaray'da Niğde-Ankara Otoyolu'nda meydana gelen yolcu otobüsü kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T18:16+0300
2026-07-03T18:16+0300
2026-07-03T18:38+0300
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kaza sebebi
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Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan bir yolcu otobüsü, Niğde-Ankara Otoyolu'nun Babakonağı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu.Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde 19 kişinin yaralandığı belirlendi.Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kaza-yapan-surucuye-yardim-etmek-istedi-elektrik-akimina-kapilarak-oldu-1106899509.html
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aksaray, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
aksaray, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
Aksaray'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var
18:16 03.07.2026 (güncellendi: 18:38 03.07.2026)
Aksaray'da Niğde-Ankara Otoyolu'nda meydana gelen yolcu otobüsü kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan bir yolcu otobüsü, Niğde-Ankara Otoyolu'nun Babakonağı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde 19 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.