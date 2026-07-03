https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/aileler-ve-cocuklar-merakla-bekliyordu-bilsem-sonuclari-aciklandi--1106985354.html

Aileler ve çocuklar merakla bekliyordu: BİLSEM sonuçları açıklandı

Aileler ve çocuklar merakla bekliyordu: BİLSEM sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

BİLSEM, öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T17:44+0300

2026-07-03T17:44+0300

2026-07-03T17:44+0300

türki̇ye

bi̇lsem

milli eğitim bakanlığı (meb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094059660_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fa11e17d97c5a5982344ac7603c94775.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçlarını açıkladı.BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlandı.Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilir mi?Öte yandan sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında veliler tarafından "https://eitiraz.meb.gov.tr" internet adresinde yer alan "e-İtiraz Modülü" üzerinden yapılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ogretmenlerin-yesil-pasaport-basvurularinda-yeni-donem-1106904520.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bi̇lsem, milli eğitim bakanlığı (meb)