https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/aileler-ve-cocuklar-merakla-bekliyordu-bilsem-sonuclari-aciklandi--1106985354.html
Aileler ve çocuklar merakla bekliyordu: BİLSEM sonuçları açıklandı
Aileler ve çocuklar merakla bekliyordu: BİLSEM sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
BİLSEM, öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T17:44+0300
2026-07-03T17:44+0300
2026-07-03T17:44+0300
türki̇ye
bi̇lsem
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçlarını açıkladı.BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlandı.Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilir mi?Öte yandan sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında veliler tarafından "https://eitiraz.meb.gov.tr" internet adresinde yer alan "e-İtiraz Modülü" üzerinden yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ogretmenlerin-yesil-pasaport-basvurularinda-yeni-donem-1106904520.html
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bi̇lsem, milli eğitim bakanlığı (meb)
bi̇lsem, milli eğitim bakanlığı (meb)
Aileler ve çocuklar merakla bekliyordu: BİLSEM sonuçları açıklandı
BİLSEM, öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçlarını açıkladı.
BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlandı.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilir mi?
Öte yandan sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında veliler tarafından "https://eitiraz.meb.gov.tr" internet adresinde yer alan "e-İtiraz Modülü" üzerinden yapılabilecek.