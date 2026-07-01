https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ogretmenlerin-yesil-pasaport-basvurularinda-yeni-donem-1106904520.html
Öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularında yeni dönem
Öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularında yeni dönem
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeşil pasaport başvurularında yeni dönemi başlattı. Hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip MEB personeli, başvurularını artık... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T09:09+0300
2026-07-01T09:09+0300
2026-07-01T09:09+0300
türki̇ye
yeşil pasaport
milli eğitim bakanlığı (meb)
avrupa birliği
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeşil pasaport başvurularına ilişkin yeni uygulamayı hayata geçirdi.Bakanlık tarafından hizmete açılan pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden, hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan MEB personeli başvurularını artık dijital ortamda yapabilecek.Yeni uygulamayla birlikte okul ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden yürütülen fiziki evrak takibi ve başvuru süreci sona erdi.Başvurular elektronik ortamda tamamlanacakYeni sistem kapsamında tüm pasaport başvuruları elektronik ortamda yürütülecek.Sistem üzerinden gerçekleştirilecek elektronik onay işlemlerinin ardından, elektronik onaylı başvuru formu web servis aracılığıyla doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilecek.Başvuru süreci tamamlandığında ise başvuru sahibine sistem tarafından bilgilendirme mesajı gönderilecek.Başvurular nasıl yapılacak?Milli Eğitim Bakanlığı, yeni sistemde başvuru süreçlerinin personelin durumuna göre farklı şekilde yürütüleceğini açıkladı.Buna göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kvkkdan-tazminat-vaadiyle-kisisel-verileri-izinsiz-kullanan-sirketlere-agir-yaptirim-1106901924.html
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yeşil pasaport, milli eğitim bakanlığı (meb), avrupa birliği
yeşil pasaport, milli eğitim bakanlığı (meb), avrupa birliği
Öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularında yeni dönem
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeşil pasaport başvurularında yeni dönemi başlattı. Hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip MEB personeli, başvurularını artık dijital olarak gerçekleştirebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeşil pasaport başvurularına ilişkin yeni uygulamayı hayata geçirdi.
Bakanlık tarafından hizmete açılan pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden, hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan MEB personeli başvurularını artık dijital ortamda yapabilecek.
Yeni uygulamayla birlikte okul ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden yürütülen fiziki evrak takibi ve başvuru süreci sona erdi.
Başvurular elektronik ortamda tamamlanacak
Yeni sistem kapsamında tüm pasaport başvuruları elektronik ortamda yürütülecek.
Sistem üzerinden gerçekleştirilecek elektronik onay işlemlerinin ardından, elektronik onaylı başvuru formu web servis aracılığıyla doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilecek.
Başvuru süreci tamamlandığında ise başvuru sahibine sistem tarafından bilgilendirme mesajı gönderilecek.
Başvurular nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni sistemde başvuru süreçlerinin personelin durumuna göre farklı şekilde yürütüleceğini açıkladı.
Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Başvuruları:
Personelin kendisi tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
Hizmet (Gri) Damgalı Pasaport Başvuruları:
Bakanlık merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
, taşra teşkilatında ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından sistem üzerinden yapılacak.
MEBBİS bilgilerinde eksiklik bulunan personelin başvuruları:
Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü
, taşra teşkilatında ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından yürütülecek.