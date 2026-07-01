https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ogretmenlerin-yesil-pasaport-basvurularinda-yeni-donem-1106904520.html

Öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularında yeni dönem

Öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularında yeni dönem

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeşil pasaport başvurularında yeni dönemi başlattı. Hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip MEB personeli, başvurularını artık... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T09:09+0300

2026-07-01T09:09+0300

2026-07-01T09:09+0300

türki̇ye

yeşil pasaport

milli eğitim bakanlığı (meb)

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060681816_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1b93db104b68b85c4e1286d9303ea76a.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeşil pasaport başvurularına ilişkin yeni uygulamayı hayata geçirdi.Bakanlık tarafından hizmete açılan pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden, hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan MEB personeli başvurularını artık dijital ortamda yapabilecek.Yeni uygulamayla birlikte okul ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden yürütülen fiziki evrak takibi ve başvuru süreci sona erdi.Başvurular elektronik ortamda tamamlanacakYeni sistem kapsamında tüm pasaport başvuruları elektronik ortamda yürütülecek.Sistem üzerinden gerçekleştirilecek elektronik onay işlemlerinin ardından, elektronik onaylı başvuru formu web servis aracılığıyla doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilecek.Başvuru süreci tamamlandığında ise başvuru sahibine sistem tarafından bilgilendirme mesajı gönderilecek.Başvurular nasıl yapılacak?Milli Eğitim Bakanlığı, yeni sistemde başvuru süreçlerinin personelin durumuna göre farklı şekilde yürütüleceğini açıkladı.Buna göre:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kvkkdan-tazminat-vaadiyle-kisisel-verileri-izinsiz-kullanan-sirketlere-agir-yaptirim-1106901924.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeşil pasaport, milli eğitim bakanlığı (meb), avrupa birliği