Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan varken başka hesapların yapılması tehlikeli'
07:33 02.07.2026 (güncellendi: 07:38 02.07.2026)
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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Gazeteci Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını köşesine taşıdı.
Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde şu açıklamaları yaptı:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Televizyonlarda yakinen takip ediyoruz; değişik isimler cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız” demişti.
Ömer Çelik, “Sayın Bahçeli’nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ederiz” dedi.
Anlamı ne? Cumhur İttifakı ‘önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’ diye açıklama yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Erdoğan’ın başka isimleri işaret edeceğini söylemenin anlamı ne? AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayının Erdoğan’dan başka birilerinin de olacağı yönündeki açıklamalara ne ihtiyaç var? Yeri ve zamanı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir dünya lideri varken başka bir arayışa gerek var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan halen görevinin başındayken ve Cumhur ittifakı olarak önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilmişken, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda zihinleri bulandıracak açıklamalar yapmanın gereği var mı?
CHP’nin bölünme sürecinde AK Parti bir güven ve istikrar unsuru olarak ortaya çıkmışken, Erdoğan’dan başka isimlerin cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme getirilmesini ahlaki olarak yanlış buluyorum. Erdoğan hayatta ve partisinin başındayken, Erdoğan sonrası hesapların içine girilmesini ise tehlikeli görüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan benim kırmızı çizgimdir. Bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı. Darbeleri önledi, askeri vesayeti geriletti, başörtüsü yasağını kaldırdı, Ayasofya’yı açtı. Başka bir şeye gerek yok. Bunun birini dahi yapması yeterdi. Bu hizmetleri yapan Erdoğan görevinin başındayken cumhurbaşkanlığı hesaplarının içine girilmesi ve Erdoğan sonrası birtakım hesapların yapılması yanlıştır, tehlikelidir. Hem de birinci derecede tehlikeyi gösteren kırmızı alarm seviyesidir.