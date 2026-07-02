Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan varken başka hesapların yapılması tehlikeli'

Anlamı ne? Cumhur İttifakı ‘önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’ diye açıklama yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Erdoğan’ın başka isimleri işaret edeceğini söylemenin anlamı ne? AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayının Erdoğan’dan başka birilerinin de olacağı yönündeki açıklamalara ne ihtiyaç var? Yeri ve zamanı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir dünya lideri varken başka bir arayışa gerek var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan halen görevinin başındayken ve Cumhur ittifakı olarak önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilmişken, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda zihinleri bulandıracak açıklamalar yapmanın gereği var mı?