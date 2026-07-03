https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abdli-yetkililer-israil-arakci-ve-kalibafa-suikast-planliyor-olabilir-1106959931.html
'ABD'li yetkililer: İsrail, Arakçi ve Kalibaf'a suikast planlıyor olabilir'
'ABD'li yetkililer: İsrail, Arakçi ve Kalibaf'a suikast planlıyor olabilir'
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ABD medyası, Washington'un İran ile müzakereler sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a İsrail tarafından... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T04:59+0300
2026-07-03T04:59+0300
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the new york times (nyt)
muhammed bakır kalibaf
abbas arakçi
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ABD yönetiminin,İran ile müzakerelen sürerken İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planlamış olabileceğini değerlendirdiği iddia edildi.New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, İsrail'in müzakereler devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik bir suikast planı hazırlamış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca, Washington yönetiminin böyle bir suikastın müzakereleri baltalayacağından endişelenerek, İsrail'den 'geri adım atmasını' istediğini iddia etti.Haberde ayrıca, ABD'nin bölgedeki bazı ülkelere, İran'ı bu olasılığa karşı uyarmaları yönünde talepte bulunduğu öne sürüldü. Buna karşılık Tahran yönetiminin ise arabulucular üzerinden ABD'den güvence istediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/trump-sanirim-ihtiyac-duydugumuz-seylerin-neredeyse-hepsini-kabul-ettiler-1106959807.html
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abd, i̇ran, i̇srail, the new york times (nyt), muhammed bakır kalibaf, abbas arakçi
abd, i̇ran, i̇srail, the new york times (nyt), muhammed bakır kalibaf, abbas arakçi
'ABD'li yetkililer: İsrail, Arakçi ve Kalibaf'a suikast planlıyor olabilir'
ABD medyası, Washington'un İran ile müzakereler sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a İsrail tarafından suikas planlandığıa kanaat getirdiğini bildirdi.
ABD yönetiminin,İran ile müzakerelen sürerken İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planlamış olabileceğini değerlendirdiği iddia edildi.
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, İsrail'in müzakereler devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik bir suikast planı hazırlamış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca, Washington yönetiminin böyle bir suikastın müzakereleri baltalayacağından endişelenerek, İsrail'den 'geri adım atmasını' istediğini iddia etti.
Haberde ayrıca, ABD'nin bölgedeki bazı ülkelere, İran'ı bu olasılığa karşı uyarmaları yönünde talepte bulunduğu öne sürüldü. Buna karşılık Tahran yönetiminin ise arabulucular üzerinden ABD'den güvence istediği aktarıldı.